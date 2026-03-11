  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Asdod
  4. Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod

Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod

Asdod, Israel
de
$2,35M
;
11
Dejar una solicitud
ID: 34107
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Nuevo y nuevo programa de Ashdod Marina Pies en el agua Construcción de muy alto standing con los mejores materiales En frente de los barcos y el mar, cerca de cafeterías, restaurantes y tiendas Residencia: Sala de entrada 5 estrellas Entrada de madera Estacionamiento y bodega bajo tierra Ascensores ultra rápidos incluyendo uno de shabat Los apartamentos: Diseño de puerta de entrada blindada Puerta interior "Pandoor" 1 metro por 1 metro Terraza en Teck Cocina equipada con muebles y mármol Persianas de rodillo eléctrico en todo el apartamento Intercomunicador de video circuito cerrado Agua caliente solar o eléctrica

Localización en el mapa

Asdod, Israel
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Appartement de luxe a vendre namal port tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$6,52M
Barrio residencial Bonne occasion
Asdod, Israel
de
$705,375
Barrio residencial A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Tel-Aviv, Israel
de
$1,66M
Barrio residencial Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Asdod, Israel
de
$4,67M
Barrio residencial Projet immobilier
Ascalón, Israel
de
$532,637
Está viendo
Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Asdod, Israel
de
$2,35M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A vendre superbe appartement 3 pieces avec immense terrasse a ashdod
Barrio residencial A vendre superbe appartement 3 pieces avec immense terrasse a ashdod
Barrio residencial A vendre superbe appartement 3 pieces avec immense terrasse a ashdod
Barrio residencial A vendre superbe appartement 3 pieces avec immense terrasse a ashdod
Barrio residencial A vendre superbe appartement 3 pieces avec immense terrasse a ashdod
Mostrar todo Barrio residencial A vendre superbe appartement 3 pieces avec immense terrasse a ashdod
Barrio residencial A vendre superbe appartement 3 pieces avec immense terrasse a ashdod
Asdod, Israel
de
$736,725
Descubra este hermoso apartamento situado en Tel Hai Boulevard en Ashdod, que ofrece un entorno de vida excepcional y un potencial raro en el mercado. ✔️ 3 habitaciones luminosas ✔️ Excepcional terraza de 100 m2 con una vista sin obstáculos del bulevard ✔️ 2 dormitorios incluyendo una habit…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Charmant appartement au centre de tel aviv
Barrio residencial Charmant appartement au centre de tel aviv
Barrio residencial Charmant appartement au centre de tel aviv
Barrio residencial Charmant appartement au centre de tel aviv
Barrio residencial Charmant appartement au centre de tel aviv
Mostrar todo Barrio residencial Charmant appartement au centre de tel aviv
Barrio residencial Charmant appartement au centre de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$2,66M
Situado en la encantadora Rue Ruppin, esta propiedad ofrece un ambiente tranquilo y verde en el corazón de Tel Aviv. Está a pocos pasos de Gordon Beach y de los principales lugares de ocio y entretenimiento de la ciudad. Este amplio apartamento, situado en la 3a planta de un edificio íntimo …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Mostrar todo Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Barrio residencial Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
de
$627,000
BAT YAM Acerca del proyecto Situado en el corazón de Bat Yam, en un ambiente residencial tranquilo y renovado, Esta residencia ofrece una experiencia de vida moderna, cómoda y refinada. Diseñado para satisfacer las expectativas de las familias jóvenes, así como de los inversores, el proyect…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir