  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netanya
  4. Barrio residencial A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite

Barrio residencial A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite

Netanya, Israel
de
$917,615
;
6
Dejar una solicitud
ID: 34261
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 10/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya
  • Dirección
    Kikar HaAtzmaut

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Situación del proyecto Mardoche khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya. El proyecto Jabotinsky es un edificio boutique situado estratégicamente a 7 minutos a pie del famoso kikar y a 6 minutos de la playa En una de las calles más codiciadas de la ciudad Características del proyecto El proyecto incluye varios apartamentos de 3 habitaciones a 5 habitaciones, así como 2 áticos con terraza. Exterior de piedra natural Cuatro apartamentos por piso El edificio estará equipado con un doble vestíbulo con una altura de techo de 5 metros y diseñado por el arquitecto 2 ascensores incluyendo un chabbatic plaza de aparcamiento subterráneo Cuestión a finales de diciembre de 2027 Garantía bancaria Características del apartamento Apartamento de 3 habitaciones con una superficie de 91 m2 más una terraza de 12.5m2 Apartamento de 4 habitaciones con una superficie de 108 m2 más una terraza de 12.5m2 Apartamento de 5 habitaciones con una superficie de 130 m2 más una terraza de 25,5m2 Pisos por toda la casa 80x80 Aire acondicionado central Mobiliario de baño de calidad Válvula de la marca Grohe Puerta interior de cualidades Cocina personalizable Tiendas eléctricas en toda la casa Para más información contactar Mardochee Khayat 05233621

Localización en el mapa

Netanya, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$5,36M
Barrio residencial A saisir un superbe appartement de 4 pieces au dessus du beth habad francophone
Hadera, Israel
de
$658,350
Barrio residencial Exceptionnel appartement premium villa rothschild
Tel-Aviv, Israel
de
$6,90M
Barrio residencial Bonne affaire
Ascalón, Israel
de
$783,750
Barrio residencial Villa de prestige a louer en bord de mer a ashdod
Asdod, Israel
de
$3,76M
Está viendo
Barrio residencial A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Netanya, Israel
de
$917,615
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Barrio residencial Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Barrio residencial Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Barrio residencial Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Barrio residencial Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Mostrar todo Barrio residencial Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Barrio residencial Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici
Hadera, Israel
de
$1,44M
BZH Nueva exclusividad, en la categoría « COLECCIÓN » French Department of RE/MAX Hadera ✨¿Estás soñando con una casa nueva, de clase alta y sin trabajo perfecta para tu familia? ¡Aquí está! ✨ Casa de 6 habitaciones (165 m2), ✨ Casa como nueva – sólo 3 años! ✨ Situado en la zona muy popular…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A 50 m du bord de mer
Barrio residencial A 50 m du bord de mer
Barrio residencial A 50 m du bord de mer
Barrio residencial A 50 m du bord de mer
Barrio residencial A 50 m du bord de mer
Mostrar todo Barrio residencial A 50 m du bord de mer
Barrio residencial A 50 m du bord de mer
Ascalón, Israel
de
$391,875
en el puerto deportivo de Ashkelon, en el edificio Ferreron, a 50 metros del mar, apartamento 2 habitaciones en residencia con piscina muy buen producto a la inversión o pie de tierra
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Barrio residencial Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Barrio residencial Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Barrio residencial Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Barrio residencial Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Barrio residencial Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Tel-Aviv, Israel
de
$5,33M
PRESAL COMMENCEMENT – permiso de construcción obtenido HaRav Kook – Tel-Aviv Proyecto boutique de alta gama situado a 1 minuto a pie del mar, en el corazón de la codiciada Kerem HaTeimanim. Permiso concedido, demolición inminente, entrega estimada en 3,5 años. Nuevo edificio de 6.5 plantas…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir