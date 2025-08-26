  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial A proximite de la mer neve tsedek

Barrio residencial A proximite de la mer neve tsedek

Tel-Aviv, Israel
de
$2,91M
26/8/25
$2,91M
14/7/25
$2,72M
;
4
ID: 26952
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 26/8/25

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

muy hermoso proyecto en Tel Aviv cerca del mar y el famoso distrito Neve Tsedek. ático de 4 habitaciones, 3 cama de chber con 2 baño sucio. una hermosa terraza de 56 m2 situada en la séptima planta. con 1 plaza de aparcamiento. entrega 8 meses .

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel

