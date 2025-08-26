  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netanya
  4. Barrio residencial A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite

Barrio residencial A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite

Netanya, Israel
de
$878,100
26/8/25
$878,100
14/7/25
$822,194
;
6
Dejar una solicitud
ID: 26869
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 26/8/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Ciudad
    Netanya

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Situación del proyecto Mardoche khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya. El proyecto Jabotinsky es un edificio boutique situado estratégicamente a 7 minutos a pie del famoso kikar y a 6 minutos de la playa En una de las calles más codiciadas de la ciudad Características del proyecto El proyecto incluye varios apartamentos de 3 habitaciones a 5 habitaciones, así como 2 áticos con terraza. Exterior de piedra natural Cuatro apartamentos por piso El edificio estará equipado con un doble vestíbulo con una altura de techo de 5 metros y diseñado por el arquitecto 2 ascensores incluyendo un chabbatic plaza de aparcamiento subterráneo Cuestión a finales de diciembre de 2027 Garantía bancaria Características del apartamento Apartamento de 3 habitaciones con una superficie de 91 m2 más una terraza de 12.5m2 Apartamento de 4 habitaciones con una superficie de 108 m2 más una terraza de 12.5m2 Apartamento de 5 habitaciones con una superficie de 130 m2 más una terraza de 25,5m2 Pisos por toda la casa 80x80 Aire acondicionado central Mobiliario de baño de calidad Válvula de la marca Grohe Puerta interior de cualidades Cocina personalizable Tiendas eléctricas en toda la casa Para más información contactar Mardochee Khayat 05233621

Localización en el mapa

Netanya, Israel

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Beit Shemesh, Israel
de
$900,000
Barrio residencial Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Netanya, Israel
de
$900,000
Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Asdod, Israel
de
$1,65M
Barrio residencial A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Netanya, Israel
de
$1,33M
Barrio residencial Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,10M
Está viendo
Barrio residencial A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Netanya, Israel
de
$878,100
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Unique devenir proprietaire dans lun des quartiers les plus dynamiques et prometteurs dashdod avec 5
Barrio residencial Unique devenir proprietaire dans lun des quartiers les plus dynamiques et prometteurs dashdod avec 5
Barrio residencial Unique devenir proprietaire dans lun des quartiers les plus dynamiques et prometteurs dashdod avec 5
Barrio residencial Unique devenir proprietaire dans lun des quartiers les plus dynamiques et prometteurs dashdod avec 5
Barrio residencial Unique devenir proprietaire dans lun des quartiers les plus dynamiques et prometteurs dashdod avec 5
Barrio residencial Unique devenir proprietaire dans lun des quartiers les plus dynamiques et prometteurs dashdod avec 5
Barrio residencial Unique devenir proprietaire dans lun des quartiers les plus dynamiques et prometteurs dashdod avec 5
Asdod, Israel
de
$687,000
Nuevo programa inmobiliario de 3 habitaciones en Ashdod – Entrega en 26 meses Descubra un excepcional proyecto inmobiliario en el corazón de Ashdod, en construcción, con entrega prevista en sólo 26 meses. Esta nueva residencia de clase alta se eleva en 8 plantas y goza de una ubicación priv…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Vivre a givat shmouel quartier ramat adar qualite de vie au coeur disrael 8 derniers appartements disponibles
Barrio residencial Vivre a givat shmouel quartier ramat adar qualite de vie au coeur disrael 8 derniers appartements disponibles
Barrio residencial Vivre a givat shmouel quartier ramat adar qualite de vie au coeur disrael 8 derniers appartements disponibles
Barrio residencial Vivre a givat shmouel quartier ramat adar qualite de vie au coeur disrael 8 derniers appartements disponibles
Barrio residencial Vivre a givat shmouel quartier ramat adar qualite de vie au coeur disrael 8 derniers appartements disponibles
Barrio residencial Vivre a givat shmouel quartier ramat adar qualite de vie au coeur disrael 8 derniers appartements disponibles
Barrio residencial Vivre a givat shmouel quartier ramat adar qualite de vie au coeur disrael 8 derniers appartements disponibles
Givat Shmuel, Israel
de
$1,16M
Estamos encantados de presentar un nuevo y prestigioso programa inmobiliario en el nuevo barrio Ramat Adar de Givat Shmouel, una dirección de rápido crecimiento que atrae cada vez más familias de calidad, jóvenes profesionales y profesionales. ¿Por qué elegir Ramat Adar de Givat Shmouel? Ram…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Netanya, Israel
de
$1,09M
Situación del proyecto Mardoche khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya. El proyecto Jabotinsky es un edificio boutique situado estratégicamente a 7 minutos a pie del famoso kikar y a 6 minutos de la playa En una de las calles más codiciadas de la ciud…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir