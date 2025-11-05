  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite

Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite

Jerusalén, Israel
de
$1,19M
;
7
Dejar una solicitud
ID: 32817
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 4/11/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel
Educación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Bat Yam, Israel
de
$554,815
Barrio residencial Projet immobilier
Ascalón, Israel
de
$707,764
Barrio residencial Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Asdod, Israel
de
$2,37M
Barrio residencial Au centre avec terrasse bon emplacement projet de qualite
Hadera, Israel
de
$489,737
Barrio residencial Nouveau quartier de netivot ramot yoram
Netivot, Israel
de
$404,865
Está viendo
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Jerusalén, Israel
de
$1,19M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan
Barrio residencial En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan
Barrio residencial En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan
Barrio residencial En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan
Barrio residencial En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan
Mostrar todo Barrio residencial En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan
Barrio residencial En plein coeur de jerusalem ramat denia limitrophe bait vagan
Jerusalén, Israel
de
$704,765
Proyecto muy bonito sobre Kiryat Yovel Limitrophe Ramat Denya, Residencia de 2 edificios, Edificio de 8 plantas y torre de 18 plantas. Gran selección de apartamento con gran balcón de 2 a 5 habitaciones con planta baja y ático. Aparcamiento para cada apartamento, bodegas opcional. Entrega 53…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Barrio residencial Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Barrio residencial Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Barrio residencial Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Barrio residencial Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Mostrar todo Barrio residencial Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Barrio residencial Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Herzliya, Israel
de
$5,70M
Nuevo Proyecto sobre Herzilya en el nuevo barrio de Vogue Galil Yam. Edificio de nueva planta con arquitectura moderna mezclada con el estilo Bauhaus de TLV. Servicios internos y externos de alto nivel Todos los apartamentos estarán equipados y amueblados. Gran opción de apartamento desde la…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Bat Yam, Israel
de
$884,705
Nuevo proyecto – Rue Daniel - BAT YAM En el centro de Bat Yam, en el corazón de un barrio verde y en desarrollo Se está construyendo, El edificio incluirá una variedad de apartamentos de 2 a 4 habitaciones, con acabados de alto nivel y diseño refinado. El proyecto se centra en la calidad…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir