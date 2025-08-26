Barrio residencial Haut standing luxueux projet de qualite

Nueva residencia de lujo en el famoso distrito de Mekor Haim en plena expansión, Avital 3 es un edificio boutique lujoso de 6 plantas diseñado por la firma líder Yoma Architect y Designer con un diseño ultra contemporáneo que incorpora materiales y una técnica de construcción de la más alta calidad. . Gran selección de apartamentos de: 2 habitaciones en el ático con jardín planta baja. - 2 habitaciones en la planta baja de 44 m2 con jardín de 16 m2 - 4 habitaciones planta baja de 117 m2 con jardín de 142 m2 - 3 habitaciones de 83 m2 + balcón de 3 m2 - 5 habitaciones de 112 m2 + terraza de 11 m2 - Ático 210 m2 superficie 42 m2 terraza . Celda y estacionamiento para cada apartamento. entrega 30 meses Horario flexible.