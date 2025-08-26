Barrio residencial Haut standing luxueux projet de qualite

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Cookies analíticas
Ayúdenos a mejorar el rendimiento del sitio, su experiencia al utilizar el sitio y hacerlo más cómodo de usar. La información que recogen este tipo de cookies es agregada y por ello anónima. Se utiliza para proporcionar indicadores estadísticos del uso del sitio sin identificar a los usuarios.
Galletas publicitarias
Permítanos reducir nuestros costos de marketing y mejorar la experiencia del usuario.
Guardar
Realting.com utiliza cookies para mejorar su interacción con el sitio web. Puedes configurar qué cookies se guardarán en tu dispositivo.
Más información
Nueva residencia de lujo en el famoso distrito de Mekor Haim en plena expansión,
Avital 3 es un edificio boutique lujoso de 6 plantas diseñado por la firma líder Yoma Architect y Designer con un diseño ultra contemporáneo que incorpora materiales y una técnica de construcción de la más alta calidad. .
Gran selección de apartamentos de: 2 habitaciones en el ático con jardín planta baja.
- 2 habitaciones en la planta baja de 44 m2 con jardín de 16 m2
- 4 habitaciones planta baja de 117 m2 con jardín de 142 m2
- 3 habitaciones de 83 m2 + balcón de 3 m2
- 5 habitaciones de 112 m2 + terraza de 11 m2
- Ático 210 m2 superficie 42 m2 terraza
.
Celda y estacionamiento para cada apartamento.
entrega 30 meses
Horario flexible.
Localización en el mapa
Jerusalén, Israel
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo