  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalén
  4. Barrio residencial Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin

Barrio residencial Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin

Jerusalén, Israel
de
$1,05M
26/8/25
$1,05M
14/7/25
$983,150
;
4
Dejar una solicitud
ID: 26810
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 26/8/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Nueva Jerusalén de Katamon Proyecto de 2 a 5 habitaciones, áticos y planta baja Situado en el distrito de Katamonim, este proyecto consta de 5 edificios con 34 plantas con gimnasio, sinagogas, 5 ascensores. El tranvía pasará al fondo del proyecto. Diciembre 2029 Método de pago Este proyecto está acompañado por Bank Leumi 20% 80% o varias veces 2 habitaciones de 53 a 69m2 con terraza de 9m2, desde el piso 28, vista al sur del parque con una bodega pero sin aparcamiento - Precios desde 2.400.000 sh 2.5 habitaciones 69m2 y 12m2 terraza Precio: 3,000,000 sh 3 habitaciones 80m2 y 11m2 terraza con sótano y aparcamiento, desde la 22a planta, exposición : North/West Precio desde 3.500.000 sh 5 habitaciones 120m2 y 11m2 terraza, con 2 plazas de aparcamiento y una bodega, 9a planta - Precio desde 4.500.000 sh 5 habitaciones 135m2, 2 terrazas de 18m2 y 12m2, 3 baños con aseo, 11a planta – Precio desde 5,000,000 sh Estos precios pueden estar sujetos a variaciones y no incluyen nuestra comisión de agencia que es 2% H.Taxes Para más información o para organizar una visita, Llámanos sin esperar al siguiente número: Simone Simex Realice su Agencia Inmobiliaria en Israel Nota: en el caso de un Proyecto de Construcción, las fotos y los planes sólo se publican con fines informativos, y no son contractuales, por lo que los apartamentos no están amueblados.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,10M
Barrio residencial Bon emplacement haut standing dans un immeuble neuf
Netanya, Israel
de
$1,08M
Barrio residencial Tel aviv au pied de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$2,85M
Barrio residencial Nouveau quartier de netivot ramot yoram
Netivot, Israel
de
$405,000
Barrio residencial A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Harish, Israel
de
$302,400
Está viendo
Barrio residencial Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Jerusalén, Israel
de
$1,05M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Barrio residencial Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Barrio residencial Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Bat Yam, Israel
de
$1,14M
PROYECTO MAGNIFICO NEUF en BAT YAM. IDEAL LOCATION NEAR TRAMWAY, PLAGE, RUE BALFOUR with ALL ITS TRADES AND RUE ATSMAOUT
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Tel aviv au pied de la mer
Barrio residencial Tel aviv au pied de la mer
Barrio residencial Tel aviv au pied de la mer
Barrio residencial Tel aviv au pied de la mer
Barrio residencial Tel aviv au pied de la mer
Barrio residencial Tel aviv au pied de la mer
Barrio residencial Tel aviv au pied de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$3,63M
Ubicación Privilegiado, cerca de la playa real Hotelt a pocos pasos del mar. Proyecto de 6 Pisos con servicios de alta gama y lujosos. Una construcción ecológica. vista al mar incluso desde el primer piso. 1 plaza de aparcamiento para cada apartamento. las superficies de los apartamentos son…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Netanya, Israel
de
$1,33M
Situación del proyecto Mardoche khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya. El proyecto Jabotinsky es un edificio boutique situado estratégicamente a 7 minutos a pie del famoso kikar y a 6 minutos de la playa En una de las calles más codiciadas de la ciud…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir