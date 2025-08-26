  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netivot
  Barrio residencial Nouveau quartier de netivot ramot yoram

Barrio residencial Nouveau quartier de netivot ramot yoram

Netivot, Israel
$405,000
26/8/25
$405,000
14/7/25
$379,215
3
ID: 26923
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 26/8/25

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Beersheba Subdistrict
  • Ciudad
    Netivot

Sobre el complejo

En el nuevo barrio de Netivot El distrito de Ramot Yoram en el centro de Expansión, junto al distrito neve sharone. Inversión pura. Gran opción de apartamento de 3 habitaciones a Penthouse con jardín planta baja. Entrega dentro de 2 años.Con garantía bancaria.

Localización en el mapa

Netivot, Israel

Barrio residencial En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Jerusalén, Israel
de
$899,400
Barrio residencial Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Jerusalén, Israel
de
$865,200
Barrio residencial Unique devenir proprietaire dans lun des quartiers les plus dynamiques et prometteurs dashdod avec 5
Asdod, Israel
de
$687,000
Barrio residencial En plein centre ville de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,46M
Barrio residencial Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Netanya, Israel
de
$1,05M
Barrio residencial Nouveau quartier de netivot ramot yoram
Netivot, Israel
de
$405,000
