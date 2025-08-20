  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Tel aviv au pied de la mer

Barrio residencial Tel aviv au pied de la mer

Tel-Aviv, Israel
de
$2,81M
;
6
Dejar una solicitud
ID: 27187
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 30/7/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Ubicación Privilegiado, cerca de la playa real Hotelt a pocos pasos del mar. Proyecto de 6 Pisos con servicios de alta gama y lujosos. Una construcción ecológica. vista al mar incluso desde el primer piso. 1 plaza de aparcamiento para cada apartamento. las superficies de los apartamentos son espaciosas y bien agencia.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Holyland bait vagan
Jerusalén, Israel
de
$1,15M
Barrio residencial En plein centre ville de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,37M
Barrio residencial Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Netanya, Israel
de
$898,880
Barrio residencial Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Asdod, Israel
de
$1,26M
Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Netanya, Israel
de
$794,245
Está viendo
Barrio residencial Tel aviv au pied de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$2,81M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Barrio residencial En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Barrio residencial En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Barrio residencial En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Barrio residencial En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Barrio residencial En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Barrio residencial En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Jerusalén, Israel
de
$771,632
Proyecto residencial en kiriat Menahem bordeando kiriat yovel consta de 2 torres de 31 plantas y 3 edificios de 9 plantas, el proyecto se encuentra al pie del nuevo Tramway. Gran opción de apartamento de 3 habitaciones a ático. estacionamiento para cada apartamento. Horario flexible con faci…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Netanya, Israel
de
$1,12M
Descubra nuestro nuevo proyecto preventa, comercializado por Mardochee Khayat, su nuevo especialista en proyectos. Situado en el prestigioso barrio de Netanya, Ramat Poleg, nuestra residencia ofrece una ubicación ideal cerca del Cañón Ir Yamam, la hermosa playa de Poleg, escuelas de renombre…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Barrio residencial A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite
Netanya, Israel
de
$1,24M
Situación del proyecto Mardoche khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales en Netanya. El proyecto Jabotinsky es un edificio boutique situado estratégicamente a 7 minutos a pie del famoso kikar y a 6 minutos de la playa En una de las calles más codiciadas de la ciud…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir