Barrio residencial Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses

Nuevo proyecto sobre Ramat Bet Shemesh situado entre Jerusalén y el centro del país Situado junto a Ramat Bet Shemesh A este proyecto es un lujoso proyecto residencial que incluye 3-4-5 habitaciones y áticos, con una hermosa vista de un parque situado en un bosque natural, cerca de Matnas y todas las tiendas, un club de campo y una piscina, con en el fondo de los edificios una sinagoga. Los clientes serán principalmente clientes extranjeros. Entregado a finales de octubre de 2026 3 edificios con 8 plantas con apartamentos de 3 a 5 habitaciones, planta baja jardín y áticos. Solo 3 apartamentos por piso 3 habitaciones 83m2, terraza de 15m2 a 23m2, aparcamiento y bodega Precio: de 2.200.000 sh a 2.300.000 sh 4 habitaciones 103m2, terraza de 20 a 27m2, aparcamiento y bodega Precio: de 2.600.000 sh a 2.700.000 sh 5 habitaciones 123m2, 2a planta, terraza de 22m2, aparcamiento y bodega, Precio: 3,000,000 sh 5 habitaciones Jardín-duplex terreno 150m2, jardín de 175m2 Precio: desde 5.000.000sh Frente al parque: 5 habitaciones 140m2 con 2 terrazas de 35m2 y 40m2 Precio: 3.500.000 sh Áticos con vistas al parque: 7 habitaciones 190m2, 8 con 65m2 terraza 6 habitaciones 154m2, 9a con terraza 25m2 6 habitaciones 156m2, 6 con 45m2 terraza, (2 master y 4 aseos) Precio: desde 5,000,000 sh (Este precio no incluye nuestra comisión de agencia que está 2% excluyendo el IVA) Para más información o para organizar una visita, Llámanos sin esperar al siguiente número: Simone Simex Realice su Agencia Inmobiliaria en Israel