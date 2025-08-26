Barrio residencial En plein coeur de bait vagan ramat sharet

Este es el nuevo proyecto en Bait Vagan bordeando Ramat Sharet. - En la nueva fase, disfrutarás de una excelente ubicación en el corazón del barrio, una topografía óptima y una conexión entre un entorno urbano, espacios verdes, parques cercanos y una impresionante vista panorámica de Jerusalén. - Residencia de 2 hermosa torre de 19 pisos con servicios de alto nivel, prestigioso vestíbulo con altura de techo, gimnasio totalmente equipado y salón de negocios. - Gran selección de apartamentos que van desde 3 , 4 y 5 habitaciones hasta el pentahouse . Todos los apartamentos están equipados con aire acondicionado VRF, + calefacción por suelo radiante Persianas eléctricas, aislante acristalamiento etc. Calendario muy flexible; entrega 48 meses .