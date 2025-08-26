Barrio residencial En plein coeur de bait vagan ramat sharet

  1. Realting.com
Jerusalén, Israel
de
$1,03M
26/8/25
$1,03M
14/7/25
$960,678
;
3
ID: 26912
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 26/8/25

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

Este es el nuevo proyecto en Bait Vagan bordeando Ramat Sharet. - En la nueva fase, disfrutarás de una excelente ubicación en el corazón del barrio, una topografía óptima y una conexión entre un entorno urbano, espacios verdes, parques cercanos y una impresionante vista panorámica de Jerusalén. - Residencia de 2 hermosa torre de 19 pisos con servicios de alto nivel, prestigioso vestíbulo con altura de techo, gimnasio totalmente equipado y salón de negocios. - Gran selección de apartamentos que van desde 3 , 4 y 5 habitaciones hasta el pentahouse . Todos los apartamentos están equipados con aire acondicionado VRF, + calefacción por suelo radiante Persianas eléctricas, aislante acristalamiento etc. Calendario muy flexible; entrega 48 meses .

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel

Está viendo
Otros complejos
Nuevo proyecto en el corazón de Talpiot Jerusalén Complejo de 8 edificios de los cuales 4 ya están habitados, y 2 están siendo comercializados. 10 edificios con lujoso vestíbulo, 2 ascensores, aparcamiento subterráneo y bodegas. Con un hermoso parque que incluye parque infantil, así como va…
Nuevo y nuevo programa de Ashdod Marina Pies en el agua Construcción de muy alto standing con los mejores materiales En frente de los barcos y el mar, cerca de cafeterías, restaurantes y tiendas Residencia: Sala de entrada 5 estrellas Entrada de madera Estacionamiento y bodega bajo tierra As…
New Project Ramat Sharet Jerusalem border Bet Veigan Compuesto por 2 edificios de 19 y por debajo de 7 plantas, que comprenden muchas tiendas en la planta baja, un enorme jardín de terraza, 3 ascensores cada uno (incluyendo 2 de babat), hacnesset de apuestas, gimnasio... Transmitible mayo 2…
