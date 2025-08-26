  1. Realting.com
  Israel
  Jerusalén
  Barrio residencial Nouveau projet a katamonim jerusalem

Barrio residencial Nouveau projet a katamonim jerusalem

Jerusalén, Israel
$1,42M
$1,42M
$1,33M
3
ID: 26809
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 26/8/25

Localización

  País
    Israel
  Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

Nuevo proyecto situado en Katamon Jerusalén cerca de todas las instalaciones, tiendas, restaurantes, Canion Hadar, cerca de Emek refaim... Edificio de 7 pisos disponible en marzo de 2026 Pinoui /binoui, calefacción por suelo radiante, ascensor, estacionamiento, bodega opcional, intercomunicador Últimos apartamentos ,4p,rez de Jardin 131 M2 y 28m2 jardín a 5.270.000sh 4p ,113m2 y 35m2 jardín a 4.720.000sh Los precios están sujetos a cambios y no incluyen nuestras tarifas de agencia que son 2% excluyendo impuestos Para más información o para organizar una visita, Llámanos inmediatamente al número 054 946 1963

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel

