  2. Israel
  3. Jerusalén
  Barrio residencial Haut standing luxueux projet de qualite

Barrio residencial Haut standing luxueux projet de qualite

Jerusalén, Israel
de
$2,22M
26/8/25
$2,22M
14/7/25
$2,08M
;
8
ID: 26942
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 26/8/25

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén

Sobre el complejo

Nueva residencia de lujo en el famoso distrito de Mekor Haim en plena expansión, Avital 3 es un edificio boutique lujoso de 6 plantas diseñado por la firma líder Yoma Architect y Designer con un diseño ultra contemporáneo que incorpora materiales y una técnica de construcción de la más alta calidad. . Gran selección de apartamentos de: 2 habitaciones en el ático con jardín planta baja. - 2 habitaciones en la planta baja de 44 m2 con jardín de 16 m2 - 4 habitaciones planta baja de 117 m2 con jardín de 142 m2 - 3 habitaciones de 83 m2 + balcón de 3 m2 - 5 habitaciones de 112 m2 + terraza de 11 m2 - Ático 210 m2 superficie 42 m2 terraza . Celda y estacionamiento para cada apartamento. entrega 30 meses Horario flexible.

Localización en el mapa

Jerusalén, Israel

Complejos similares
Barrio residencial Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Jerusalén, Israel
de
$720,000
Barrio residencial Holyland bait vagan
Jerusalén, Israel
de
$1,23M
Barrio residencial Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Jerusalén, Israel
de
$1,32M
Barrio residencial A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Netanya, Israel
de
$885,000
Barrio residencial Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Herzliya, Israel
de
$2,13M
Barrio residencial Haut standing luxueux projet de qualite
Jerusalén, Israel
de
$2,22M
Otros complejos
Barrio residencial Nouveau quartier de netivot ramot yoram
Barrio residencial Nouveau quartier de netivot ramot yoram
Barrio residencial Nouveau quartier de netivot ramot yoram
Barrio residencial Nouveau quartier de netivot ramot yoram
Netivot, Israel
de
$405,000
En el nuevo barrio de Netivot El distrito de Ramot Yoram en el centro de Expansión, junto al distrito neve sharone. Inversión pura. Gran opción de apartamento de 3 habitaciones a Penthouse con jardín planta baja. Entrega dentro de 2 años.Con garantía bancaria
Barrio residencial Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Barrio residencial Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Barrio residencial Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Barrio residencial Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Barrio residencial Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Mostrar todo Barrio residencial Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Barrio residencial Bel appartement dans un bel immeuble haut standing luxueux neuf projet de qualite spacieux
Herzliya, Israel
de
$2,46M
Nuevo Proyecto sobre Herzilya en el nuevo barrio de Vogue Galil Yam. Edificio de nueva planta con arquitectura moderna mezclada con el estilo Bauhaus de TLV. Servicios internos y externos de alto nivel Todos los apartamentos estarán equipados y amueblados. Gran opción de apartamento desde la…
Barrio residencial Vivre a givat shmouel quartier ramat adar qualite de vie au coeur disrael 8 derniers appartements disponibles
Barrio residencial Vivre a givat shmouel quartier ramat adar qualite de vie au coeur disrael 8 derniers appartements disponibles
Barrio residencial Vivre a givat shmouel quartier ramat adar qualite de vie au coeur disrael 8 derniers appartements disponibles
Barrio residencial Vivre a givat shmouel quartier ramat adar qualite de vie au coeur disrael 8 derniers appartements disponibles
Barrio residencial Vivre a givat shmouel quartier ramat adar qualite de vie au coeur disrael 8 derniers appartements disponibles
Barrio residencial Vivre a givat shmouel quartier ramat adar qualite de vie au coeur disrael 8 derniers appartements disponibles
Barrio residencial Vivre a givat shmouel quartier ramat adar qualite de vie au coeur disrael 8 derniers appartements disponibles
Givat Shmuel, Israel
de
$1,16M
Estamos encantados de presentar un nuevo y prestigioso programa inmobiliario en el nuevo barrio Ramat Adar de Givat Shmouel, una dirección de rápido crecimiento que atrae cada vez más familias de calidad, jóvenes profesionales y profesionales. ¿Por qué elegir Ramat Adar de Givat Shmouel? Ram…
