  4. Barrio residencial A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite

Tamar Regional Council, Israel
$846,000
26/8/25
$846,000
14/7/25
$792,138
6
ID: 26872
Última actualización: 26/8/25

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Beersheba Subdistrict
  • Ciudad
    Tamar Regional Council

Sobre el complejo

Mardochee khayat le invita a vivir en uno de nuestros proyectos residenciales de Netanya. En el centro ciudad de Netanya Cerca de todo comienza, sinagogas todo este hecho a pie Características del proyecto El proyecto está construido en una de las calles más famosas y comerciales de Netanya Un hermoso vestíbulo doble decorado por arquitecto Exterior de piedra natural 2 ascensores modernos incluyendo un Chabbatic El proyecto está acompañado por una garantía bancaria Entrega en 2 1/2 años Características del apartamento Pisos por toda la casa Tamaño 80x80 o 1mx1 m Preparación Aire acondicionado Mobiliario de baño de calidad Válvula de fijación Globo de agua caliente solar Puerta interior de calidad Cocina personalizable con encimera de mármol Tiendas eléctricas en todas las ventanas Tome TV en todas las habitaciones y salón Wc suspendido, contador de tres fases Terraza con punto de agua y baldosa antideslizante Apartamento vendido con plaza de aparcamiento Te ofrecemos apartamentos 4 habitaciones 103m2 más 12 m2 terraza 5 habitaciones 130m2 más 14 m2 terraza

Localización en el mapa

Tamar Regional Council, Israel

Otros complejos
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Mostrar todo Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Barrio residencial En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Jerusalén, Israel
de
$1,27M
Nuevo proyecto inmobiliario en el distrito de Mekor Haim, edificio de 9 plantas con hermosos beneficios interiores y exteriores. estacionamiento para cada apartamento. Ubicación ideal , cerca del parque Hamesila , el futuro tranvía y a pocos pasos del distrito Baka y Mochava. Germanit. Gran …
Barrio residencial Tel aviv au pied de la mer
Barrio residencial Tel aviv au pied de la mer
Barrio residencial Tel aviv au pied de la mer
Barrio residencial Tel aviv au pied de la mer
Barrio residencial Tel aviv au pied de la mer
Barrio residencial Tel aviv au pied de la mer
Barrio residencial Tel aviv au pied de la mer
Tel-Aviv, Israel
de
$2,85M
Ubicación Privilegiado, cerca de la playa real Hotelt a pocos pasos del mar. Proyecto de 6 Pisos con servicios de alta gama y lujosos. Una construcción ecológica. vista al mar incluso desde el primer piso. 1 plaza de aparcamiento para cada apartamento. las superficies de los apartamentos son…
Barrio residencial Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Barrio residencial Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Barrio residencial Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Barrio residencial Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Barrio residencial Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Bat Yam, Israel
de
$795,000
Hermoso proyecto nuevo en el corazón de Bat yam, a unos 15 minutos a pie del mar y cerca de la línea de tranvía que conduce a Tel Aviv. Servicios de alto nivel De 2 habitaciones a ático desde 1 900 000sh TODOS LOS APPARTMENTOS CON UN PARQUE
