  4. Barrio residencial Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot

Barrio residencial Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot

Asdod, Israel
$675,000
26/8/25
$675,000
14/7/25
$632,025
6
ID: 26948
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 26/8/25

Localización

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod

Sobre el complejo

Français Français
Nuevo programa en construcción en "Ashdod Park", nuevo barrio con más de 2700 apartamentos en construcción, así como toda la infraestructura necesaria. Cada apartamento con balcón, aparcamiento y aire acondicionado. Posibilidad de pagar 10% y balance 3 meses antes de la entrega, sin índices ni intereses

Localización en el mapa

Asdod, Israel

