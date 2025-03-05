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Complejo residencial ROYAL OASIS – residential development in Pererenan, Bali

Pererenan, Indonesia
de
$107,825
;
7
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ID: 35367
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 27/4/26

Localización

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  • País
    Indonesia
  • Región / estado
    Lesser Sunda Islands
  • Barrio
    Badung
  • Pueblo
    Pererenan

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión

Sobre el complejo

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Situado en Pererenan, Bali, ROYAL OASIS es un desarrollo residencial contemporáneo diseñado para surfistas, nómadas digitales y rentas estables a corto plazo. El proyecto ofrece apartamentos. Total de 76 unidades. Finalización estimada: 2026. Actualmente la construcción está en marcha. Precio unitario: de 107.825 dólares a 135.000 dólares. Comunidad climatizada con gestión in situ, piscina y comodidades modernas. Orientación de selección y apoyo de acuerdos de Balinsky.

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Pererenan, Indonesia
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