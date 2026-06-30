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Casas con Terraza en Venta en Municipality of Nea Propontida, Grecia

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Nea Kallikrateia
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1 propiedad total found
Villa 6 habitaciones en Nea Plagia, Grecia
Villa 6 habitaciones
Nea Plagia, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 3
Villa de lujo con vistas panorámicas al mar | Nea Moudania, Calcídica Una exclusiva villa…
$1,05M
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Tipos de propiedades en Municipality of Nea Propontida

villas
casas de campo
adosados

Parámetros de las propiedades en Municipality of Nea Propontida, Grecia

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con Jardín
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con Piscina
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