Casas con Jardín en Venta en Municipality of Nea Propontida, Grecia

Nea Kallikrateia
26
Nea Moudania
20
Nea Triglia
11
4 propiedades total found
Casa 2 habitaciones en Nea Potidea, Grecia
Casa 2 habitaciones
Nea Potidea, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Πωλείται μια εξαιρετική μεζονέτα 104 τ.μ., ιδανική επιλογή για εξοχική κατοικία ή μόνιμη δια…
$406,588
Casa 4 habitaciones en Agios Mamas, Grecia
Casa 4 habitaciones
Agios Mamas, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Βρίσκεστε μπροστά σε ένα υπέροχο οικόπεδο που συνδυάζει την απόλυτη ηρεμία με την άμεση πρόσ…
$302,558
Casa 2 habitaciones en Nea Potidea, Grecia
Casa 2 habitaciones
Nea Potidea, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Σας παρουσιάζουμε μια εντυπωσιακή γωνιακή επιπλωμένη μεζονέτα, ιδανικά τοποθετημένη ακριβώς …
$670,550
Casa 2 habitaciones en Nea Potidea, Grecia
Casa 2 habitaciones
Nea Potidea, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Πωλείται όμορφη, πλήρως λειτουργική εξοχική μονοκατοικία, ιδανική για μόνιμη ή παραθεριστική…
$151,624
