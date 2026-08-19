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Villas en venta en Municipality of Sitia, Grecia

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Sitia Municipal Unit
8
Sitia
3
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8 propiedades total found
Villa en Sfaka, Grecia
Villa
Sfaka, Grecia
Dormitorios 5
Área 440 m²
Venta de lujo Villa 440sq.m con parcela de 5000m2 en el este de Creta. La villa consta de un…
$3,29M
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Villa en Mochlos, Grecia
Villa
Mochlos, Grecia
Dormitorios 5
Área 550 m²
Este villais es una propiedad única, completada con los más altos estándares de construcción…
$4,13M
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Villa en Sitia, Grecia
Villa
Sitia, Grecia
Área 650 m²
Villa de lujo de 650 metros cuadrados en el centro de Sitia, cerca del puerto tradicional. S…
$944,567
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Villa en Sitia, Grecia
Villa
Sitia, Grecia
Área 200 m²
Venta Villa de 2 plantas en Creta. La villa es de 200 m2, construida en 2019. También tiene …
Precio en demanda
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Villa en Mochlos, Grecia
Villa
Mochlos, Grecia
Área 288 m²
Villa con vista al mar de lujo en Mochlos, Creta Situado en el pintoresco pueblo de Mochlos,…
$1,54M
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Villa en Sfaka, Grecia
Villa
Sfaka, Grecia
Área 440 m²
Venta propuesta de la construcción de la villa con área de 400 metros cuadrados con un tamañ…
$2,93M
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LDV InvestLDV Invest
Villa en Municipality of Sitia, Grecia
Villa
Municipality of Sitia, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 550 m²
Property Code: HPS5461 - Villa FOR SALE in Sitia Mochlos for € 3.500.000 . This 550.00 sq. …
$4,03M
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Villa en Sitia, Grecia
Villa
Sitia, Grecia
Dormitorios 3
Área 179 m²
Venta Villa frente al mar - Sitia, Creta Complejo de Villas de lujo con acceso directo al ma…
$2,15M
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Sitia, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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