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Villas en venta en Agios Nikolaos, Grecia

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10 propiedades total found
Villa en Agios Nikolaos, Grecia
Villa
Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 323 m²
Código de propiedad: HPS4691 - Villa FOR SALE in Sithonia Agios Nikolaos for € 725.000 . Est…
$844,716
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Villa en Agios Nikolaos, Grecia
Villa
Agios Nikolaos, Grecia
Área 600 m²
Villa principal 400 metros cuadrados, parcela 3.500 metros cuadrados: Planta baja: 1 salón c…
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Villa en Agios Nikolaos, Grecia
Villa
Agios Nikolaos, Grecia
Área 433 m²
La propiedad se encuentra en el mejor lugar en la cima de una colina con vistas a la bahía d…
$1,12M
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Villa en Agios Nikolaos, Grecia
Villa
Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 5
Área 307 m²
En venta 2-almacén villa de 307 metros cuadrados en Creta. La planta baja consta de dormitor…
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Villa 2 habitaciones en Agios Nikolaos, Grecia
Villa 2 habitaciones
Agios Nikolaos, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Situado en la hermosa región de Halkidiki, esta casa unifamiliar ofrece vistas panorámicas a…
$432,858
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Halkidiki Properties
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Villa en Agios Nikolaos, Grecia
Villa
Agios Nikolaos, Grecia
Área 561 m²
En venta dos villas anfiteatricas únicas sin terminar en el mar. Las villas son de 281 metro…
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Villa 2 habitaciones en Agios Nikolaos, Grecia
Villa 2 habitaciones
Agios Nikolaos, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Vivienda independiente en venta en la hermosa región de Halkidiki, Grecia. Esta propiedad of…
$261,993
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Halkidiki Properties
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Villa en Agios Nikolaos, Grecia
Villa
Agios Nikolaos, Grecia
Área 518 m²
La propiedad se encuentra en el mejor lugar en la cima de una colina con vistas a la bahía d…
$1,44M
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Grekodom Development
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Villa en Agios Nikolaos, Grecia
Villa
Agios Nikolaos, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 313 m²
Código de propiedad: HPS4690 - Villa FOR SALE in Sithonia Agios Nikolaos for € 725.000 . Est…
$844,716
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Villa en Agios Nikolaos, Grecia
Villa
Agios Nikolaos, Grecia
Área 480 m²
Villa incompleta en venta en la zona de Agios Nikolaos. La villa está a solo 200 metros del …
$767,461
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