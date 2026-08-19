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Villas en venta en Municipality of Festos, Grecia

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Villa en Municipality of Festos, Grecia
Villa
Municipality of Festos, Grecia
Dormitorios 6
Área 350 m²
En venta 3-almacén villa de 350 metros cuadrados en Creta. El semisótano consta de 2 dormito…
$1,89M
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Villa en Municipality of Festos, Grecia
Villa
Municipality of Festos, Grecia
Dormitorios 2
Área 109 m²
🏡 Residence A6 – Aelia Ammoudara Residencias en Agios Nikolaos, Creta, Grecia. Moderna villa…
$680,351
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Villa en Municipality of Festos, Grecia
Villa
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Dormitorios 2
Área 109 m²
🏡 Residence A4 – Aelia Ammoudara Residencias en Agios Nikolaos, Creta, Grecia. Moderna villa…
$901,739
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Villa en Municipality of Festos, Grecia
Villa
Municipality of Festos, Grecia
Dormitorios 3
Área 195 m²
🏡 Residencias Aelia Ammoudara – Villa A2 en Agios Nikolaos, Creta. Tamaño: 195 m2 Dormitor…
$1,57M
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Villa en Municipality of Festos, Grecia
Villa
Municipality of Festos, Grecia
Dormitorios 2
Área 80 m²
A newly built villa is for sale within walking distance from the sea, in Ammoudara, Lassithi…
$448,570
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Festos, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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