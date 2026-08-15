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Villas en venta en Halkidiki, Grecia

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Municipio de Casandra
545
Unidad Municipal de Palene
278
Unidad Municipal de Casandra
267
Municipality of Nea Propontida
68
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789 propiedades total found
Villa en Municipio de Casandra, Grecia
TOP TOP
Villa
Municipio de Casandra, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 310 m²
Número de plantas 2
Villa en construcción en la zona codiciada de Kassandra, Sani. Esta hermosa residencia ofrec…
$1,10M
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Vista Estate
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Villa 6 habitaciones en Municipio de Casandra, Grecia
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Villa 6 habitaciones
Municipio de Casandra, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Número de plantas 3
Detalles.Año de construcción: 2013Número de habitaciones: 6Tipo de calefacción: dieselNivele…
$571,130
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Аталанта
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Villa 5 habitaciones en Polychrono, Grecia
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Villa 5 habitaciones
Polychrono, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Número de plantas 3
Detalles.Año de construcción: 2012Número de habitaciones: 5Tipo de calefacción: dieselNivele…
$512,851
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Villa en Kallithea, Grecia
Cinta Nuevo
Villa
Kallithea, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 128 m²
Número de plantas 2
Una villa impresionante situada en la zona de Kassandra, Kallithea. Esta propiedad reventa c…
$794,763
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Villa en Municipality of Sithonia, Grecia
Villa
Municipality of Sithonia, Grecia
Área 260 m²
En venta de viviendas en ruinas, villa de 3 plantas con una superficie de 260 metros cuadrad…
$1,27M
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Grekodom Development
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Villa en Sarti, Grecia
Villa
Sarti, Grecia
Dormitorios 4
Área 175 m²
Venta villa de 2 plantas de 175 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. Planta baja consta…
$1,16M
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Grekodom Development
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TekceTekce
Villa 5 habitaciones en Paliouri, Grecia
Villa 5 habitaciones
Paliouri, Grecia
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 240 m²
Piso 1/1
Casa unifamiliar única en un lugar notable en Kassandra, en el pequeño paraíso de Halkidiki.…
$364,512
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Halkidiki Properties
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Villa en Siviri, Grecia
Villa
Siviri, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 137 m²
Número de plantas 2
Villa en construcción en Siviri, situada en la hermosa región de Kassandra. Con una amplia z…
$863,873
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Vista Estate
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Villa 2 habitaciones en Pyrgadikia, Grecia
Villa 2 habitaciones
Pyrgadikia, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Piso 1/1
Corner maisonette,67 m2,en Athos,Halkidiki con una orientación oriental y con vista al mar p…
$227,820
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Halkidiki Properties
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Villa 2 habitaciones en Kallithea, Grecia
Villa 2 habitaciones
Kallithea, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 708 m²
Única maisonette con una piscina de lujo, en un lugar notable en Kassandra, en el pequeño pa…
$1,08M
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Halkidiki Properties
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Villa en Polychrono, Grecia
Villa
Polychrono, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 220 m²
Property Code: HPS5052 - Villa FOR SALE in Pallini Polichrono for € 1.400.000 . This 220.35…
$1,61M
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Villa 1 habitación en Nea Triglia, Grecia
Villa 1 habitación
Nea Triglia, Grecia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 3
Área 110 m²
Casa unifamiliar única en un lugar notable en Nea Propontida , en el corazón de Halkidiki. L…
$341,730
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Halkidiki Properties
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Villa 13 habitaciones en Neos Marmaras, Grecia
Villa 13 habitaciones
Neos Marmaras, Grecia
Habitaciones 13
Área 490 m²
Número de plantas 3
Details  Number of floors in the building: 4 Year of construction: 1995 Quantity rooms: 13 L…
$1,86M
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Аталанта
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Villa 4 habitaciones en Polígiros, Grecia
Villa 4 habitaciones
Polígiros, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Piso -1/-1
Presentando esta hermosa Maisonette en Halkidiki con increíbles vistas abiertas. La propieda…
$279,080
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Halkidiki Properties
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English
Villa 12 habitaciones en Nea Flogita, Grecia
Villa 12 habitaciones
Nea Flogita, Grecia
Habitaciones 12
Nº de cuartos de baño 6
Área 400 m²
Esta hermosa casa unifamiliar en Halkidiki, Grecia está en una gran condición y cuenta con i…
$911,280
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Halkidiki Properties
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Villa 7 habitaciones en Municipality of Nea Propontida, Grecia
Villa 7 habitaciones
Municipality of Nea Propontida, Grecia
Habitaciones 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 400 m²
Esta impresionante casa unifamiliar en Halkidiki ofrece una vida de lujo en buen estado con …
$1,37M
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Halkidiki Properties
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Villa 4 habitaciones en Municipality of Sithonia, Grecia
Villa 4 habitaciones
Municipality of Sithonia, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 110 m²
Número de plantas 2
This newly built maisonette offers the ultimate waterfront experience in the heart of Halkid…
$505,299
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Villa 4 habitaciones en Municipality of Sithonia, Grecia
Villa 4 habitaciones
Municipality of Sithonia, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 240 m²
Casa unifamiliar única a poca distancia del mar, en un lugar notable en Sithonia, en el cora…
$683,460
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Halkidiki Properties
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Villa 3 habitaciones en Municipio de Casandra, Grecia
Villa 3 habitaciones
Municipio de Casandra, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Maisonette única en un lugar notable en Kassandra, en el pequeño paraíso de Halkidiki. La pr…
$284,775
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Halkidiki Properties
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Villa en Municipio de Casandra, Grecia
Villa
Municipio de Casandra, Grecia
Área 340 m²
Se vende en construcción villa de 340 metros cuadrados en Kassandra, Chalkidiki. Una magnífi…
$1,79M
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Villa en Polychrono, Grecia
Villa
Polychrono, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Código de propiedad: HPS5053 - Villa FOR SALE in Pallini Polichrono for € 900.000 . Este 120…
Precio en demanda
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Villa en Nikiti, Grecia
Villa
Nikiti, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Código de propiedad: HPS4902 - Chalet en venta en Sithonia Nikiti por € 0 . Esta villa de 12…
Precio en demanda
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Villa 3 habitaciones en Taxiarchis, Grecia
Villa 3 habitaciones
Taxiarchis, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 160 m²
Presentando una fantástica oportunidad de poseer una casa unifamiliar en la hermosa región d…
$85,433
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Halkidiki Properties
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Villa 5 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Villa 5 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Piso -2/-2
Casa unifamiliar única en un lugar notable en Nea Propontida , en el corazón de Halkidiki. L…
$512,595
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Halkidiki Properties
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Villa en Kriopigi, Grecia
Villa
Kriopigi, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 213 m²
Property Code: HPS5638 - Villa FOR SALE in Kassandra Kriopigi for € 550.000 . This 213.00 s…
$636,867
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Villa 14 habitaciones en Nea Skioni, Grecia
Villa 14 habitaciones
Nea Skioni, Grecia
Habitaciones 14
Nº de cuartos de baño 9
Área 799 m²
Un complejo de 5 villas independientes en la playa está en venta. Cada villa tiene su propia…
$3,76M
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Halkidiki Properties
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English
Villa 3 habitaciones en Kalandra, Grecia
Villa 3 habitaciones
Kalandra, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
Presentando una impresionante maisonette en la cautivadora región de Halkidiki, Grecia. Esta…
$261,993
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Halkidiki Properties
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Villa 4 habitaciones en Paralia Dionisiou, Grecia
Villa 4 habitaciones
Paralia Dionisiou, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Propiedad de lujo. Hermosa casa unifamiliar a poca distancia del mar, en un lugar muy hermos…
$660,678
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Halkidiki Properties
Idiomas hablados
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Villa en Municipality of Sithonia, Grecia
Villa
Municipality of Sithonia, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 189 m²
Property Code: HPS4871 - Villa FOR SALE in Sithonia Vourvourou for € 2.650.000 . This 189 s…
$3,05M
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Villa 3 habitaciones en Municipio de Casandra, Grecia
Villa 3 habitaciones
Municipio de Casandra, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 120 m²
Situado en la impresionante zona de Halkidiki, Grecia, esta exquisita casa unifamiliar en un…
$681,182
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Halkidiki Properties
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Parámetros de las propiedades en Halkidiki, Grecia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
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