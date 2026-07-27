Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Unidad Municipal de Palene
  4. Residencial
  5. Apartamentos multinivel

Apartamentos de varios niveles en venta en Unidad Municipal de Palene, Grecia

;
Apartamentos multinivel Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Polychrono, Grecia
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Polychrono, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Número de plantas 2
Para la venta es una maisonette que ofrece una vida cómoda en la zona codiciada de Pallini, …
$473,164
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Vista Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Pefkochori, Grecia
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Pefkochori, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 2
Investment opportunity in the vibrant town of PEFKOHORI which is a popular summer destinatio…
$432,525
Dejar una solicitud
Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Pefkochori, Grecia
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Pefkochori, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
INVESTMENT OPPORTUNITY WITH A PRIME LOCATION!!! Situated on the beachfront from the sea in a…
$310,994
Dejar una solicitud
LDV InvestLDV Invest
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Unidad Municipal de Palene, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir