  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipality of Sithonia
  4. Residencial
  5. Apartamentos multinivel

Apartamentos de varios niveles en venta en Municipality of Sithonia, Grecia

Sithonia Municipal Unit
5
Nikiti
4
5 propiedades total found
Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Nikiti, Grecia
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Piso 2
Se vende apartamento dúplex de 80 m² en Nikiti, Sithonia, a solo unos minutos del mar. En e…
$325,305
Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Nikiti, Grecia
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Piso 1
Se vende apartamento dúplex de 75 m², ubicado en el segundo y tercer piso. En el segundo ni…
$267,601
Apartamentos multinivel 5 habitaciones en Nikiti, Grecia
Apartamentos multinivel 5 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso 1
En venta: un apartamento dúplex de 110 m² ubicado en Nikiti, Sithonia, ideal para residencia…
$238,514
Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Nikiti, Grecia
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Piso 1
Descubra este hermoso dúplex de dos niveles ubicado en el encantador pueblo costero de Nikit…
$325,776
Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Municipality of Sithonia, Grecia
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Municipality of Sithonia, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 83 m²
bomo nikiti apartments – This is a magnificent complex, consisting of 38 apartments, locat…
$300,404
