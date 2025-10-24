Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Chalkidiki Regional Unit
  4. Residencial
  5. Apartamentos multinivel
  6. Vistas al mar

Apartamentos de varios niveles del mar en venta en Chalkidiki Regional Unit, Grecia

Municipio de Casandra
3
Municipality of Sithonia
3
Sithonia Municipal Unit
3
2 propiedades total found
Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Kriopigi, Grecia
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Kriopigi, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Número de plantas 3
Espectacular vida de verano más negocios, esta casa tiene 400 metros cuadrados más una galer…
$1,05M
Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Pefkochori, Grecia
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Pefkochori, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
INVESTMENT OPPORTUNITY WITH A PRIME LOCATION!!! Situated on the beachfront from the sea in a…
$310,994
Parámetros de las propiedades en Chalkidiki Regional Unit, Grecia

