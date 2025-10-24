Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Chalkidiki Regional Unit
  4. Residencial
  5. Apartamentos multinivel
  6. Vista a la montaña

Apartamentos de varios niveles en la montaña en venta en Chalkidiki Regional Unit, Grecia

Municipio de Casandra
3
Municipality of Sithonia
3
Sithonia Municipal Unit
3
Apartamentos multinivel Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Pefkochori, Grecia
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Pefkochori, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 2
Investment opportunity in the vibrant town of PEFKOHORI which is a popular summer destinatio…
$432,525
Dejar una solicitud
Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Kriopigi, Grecia
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Kriopigi, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Número de plantas 3
Espectacular vida de verano más negocios, esta casa tiene 400 metros cuadrados más una galer…
$1,05M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Chalkidiki Regional Unit, Grecia

con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir