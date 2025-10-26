Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos de varios niveles en venta en Nikiti, Grecia

2 propiedades total found
Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Nikiti, Grecia
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Piso 2
Se vende apartamento dúplex de 80 m² en Nikiti, Sithonia, a solo unos minutos del mar. En e…
$325,305
Dejar una solicitud
Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Nikiti, Grecia
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Piso 1
Se vende apartamento dúplex de 75 m², ubicado en el segundo y tercer piso. En el segundo ni…
$249,788
Dejar una solicitud
