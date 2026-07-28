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Apartamentos de varios niveles en venta en Municipality of Nea Propontida, Grecia

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3 propiedades total found
Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Nea Flogita, Grecia
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Nea Flogita, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Número de plantas 2
Situado en la zona deseable de Moudania, Flogita, esta maisonette subconstrucción ofrece una…
$223,322
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Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Nea Flogita, Grecia
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Nea Flogita, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Número de plantas 3
Venta es una moderna maisonette situada en la planta baja en la zona de Moudania, Mouries. E…
$409,472
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Sozopoli, Grecia
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Sozopoli, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 63 m²
Número de plantas 2
Descubre esta llave lista, moderna maisonette que ofrece un espacio interno de 62,60 m2. Sit…
$250,834
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