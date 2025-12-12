Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Central Macedonia
  4. Residencial
  5. Estudio
  6. Jardín

Estudios con Jardín en venta en Central Macedonia, Grecia

Thermi
3
Municipio de Casandra
5
Unidad Municipal de Casandra
3
Municipality of Nea Propontida
10
Mostrar más
Estudio Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Estudio 1 habitación en Thermaikos Municipality, Grecia
Estudio 1 habitación
Thermaikos Municipality, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 1/4
Apartamento tipo estudio en venta en un complejo residencial en construcción en la zona de P…
$148,635
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Ellas Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Central Macedonia, Grecia

con Terraza
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir