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Casas en Venta en Hesse, Alemania

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Fráncfort del Meno
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14 propiedades total found
Casa 16 habitaciones en Selters, Alemania
Casa 16 habitaciones
Selters, Alemania
Habitaciones 16
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 324 m²
Número de plantas 3
ISB GLOBAL Immobilien & BAUTRGERINVERSIONES DE GRUPO EN ALEMANIAMOREFAMILIES IN CENTRAL LAGE…
$1,37M
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ISB Global Immobilien
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Fráncfort del Meno, Alemania
Adosado Adosado 4 habitaciones
Fráncfort del Meno, Alemania
Dormitorios 4
Área 105 m²
Número de plantas 2
Venta casa adosada de dos plantas en una zona tranquila de Frankfurt en Main.La casa ofrece …
$656,480
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Villa 9 habitaciones en Sprendlingen, Alemania
Villa 9 habitaciones
Sprendlingen, Alemania
Habitaciones 9
Área 415 m²
Número de plantas 2
Moderna villa de 9 habitaciones con piscina al aire libre y una gran parcela en el centro de…
$6,34M
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TekceTekce
Casa 20 habitaciones en Buches, Alemania
Casa 20 habitaciones
Buches, Alemania
Habitaciones 20
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 515 m²
Número de plantas 3
ISB GLOBAL Inmobiliaria & BAUTRÄGERINVERSIONES DE GRUPO EN ALEMANIANEUBAUPROJECTS IN CENTRAL…
$2,57M
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Villa en Sprendlingen, Alemania
Villa
Sprendlingen, Alemania
Dormitorios 9
Área 415 m²
Número de plantas 2
Moderna villa de 9 habitaciones con piscina al aire libre y una gran parcela en el centro de…
$6,39M
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Villa en Bad Vilbel, Alemania
Villa
Bad Vilbel, Alemania
Dormitorios 9
Área 320 m²
Número de plantas 2
Hermosa casa de campo con una chimenea en estilo francés en un tranquilo y tranquilo suburbi…
$2,90M
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Fráncfort del Meno, Alemania
Adosado Adosado 5 habitaciones
Fráncfort del Meno, Alemania
Habitaciones 5
Área 150 m²
Número de plantas 2
Nueva casa moderna con acabados de calidad en una zona relativamente joven y verde de Frankf…
$1,58M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Fráncfort del Meno, Alemania
Adosado Adosado 4 habitaciones
Fráncfort del Meno, Alemania
Habitaciones 4
Área 105 m²
Número de plantas 2
Venta casa adosada de dos plantas en una zona tranquila de Frankfurt en Main. La casa ofre…
$596,886
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Casa 7 habitaciones en Fráncfort del Meno, Alemania
Casa 7 habitaciones
Fráncfort del Meno, Alemania
Habitaciones 7
Área 240 m²
Número de plantas 2
Moderna casa de 2 plantas (7 habitaciones) en uno de los distritos centrales de Frankfurt - …
$2,69M
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Villa en Bad Homburg vor der Hohe, Alemania
Villa
Bad Homburg vor der Hohe, Alemania
Dormitorios 7
Área 175 m²
Número de plantas 3
Moderno "casa inteligente" con una ubicación céntrica en la ciudad balneario de Bad Homburg.…
$2,15M
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Villa en Fráncfort del Meno, Alemania
Villa
Fráncfort del Meno, Alemania
Dormitorios 7
Área 240 m²
Número de plantas 2
Moderna casa de 2 plantas (7 habitaciones) en uno de los distritos centrales de Frankfurt - …
$2,96M
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Villa 9 habitaciones en Bad Vilbel, Alemania
Villa 9 habitaciones
Bad Vilbel, Alemania
Habitaciones 9
Área 320 m²
Número de plantas 2
Hermosa casa de campo con una chimenea en estilo francés en un tranquilo y tranquilo suburbi…
$2,64M
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Fráncfort del Meno, Alemania
Adosado Adosado 5 habitaciones
Fráncfort del Meno, Alemania
Dormitorios 5
Área 150 m²
Número de plantas 2
Nueva casa moderna con acabados de calidad en una zona relativamente joven y verde de Frankf…
$1,74M
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Casa 7 habitaciones en Bad Homburg vor der Hohe, Alemania
Casa 7 habitaciones
Bad Homburg vor der Hohe, Alemania
Habitaciones 7
Área 175 m²
Número de plantas 3
Moderno "casa inteligente" con una ubicación céntrica en la ciudad balneario de Bad Homburg.…
$1,95M
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Tipos de propiedades en Hesse

villas
adosados

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