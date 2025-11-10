Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en Venta en Essen, Alemania

2 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Alemania, Alemania
Casa 4 habitaciones
Alemania, Alemania
Habitaciones 4
Área 140 m²
Número de plantas 2
$703,472
Casa 9 habitaciones en Essen, Alemania
Casa 9 habitaciones
Essen, Alemania
Habitaciones 9
Área 190 m²
Número de plantas 3
$649,448
Parámetros de las propiedades en Essen, Alemania

