Casas en Venta en Dusseldorf, Alemania

7 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Dusseldorf, Alemania
Casa 4 habitaciones
Dusseldorf, Alemania
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Número de plantas 2
Descripción completa:sección 261 m2casa 124.22 m2construcción 2020-2021Información de la ciu…
$881,460
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Dúplex 5 habitaciones en Dusseldorf, Alemania
Dúplex 5 habitaciones
Dusseldorf, Alemania
Habitaciones 5
Área 140 m²
Número de plantas 2
Full description: The house is well maintained. Built in 1998/2021 modernized Heated floors.…
$795,835
Dejar una solicitud
Agencia
Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Villa en Dusseldorf, Alemania
Villa
Dusseldorf, Alemania
Área 702 m²
$4,32M
Dejar una solicitud
Otium DevelopmentOtium Development
Casa 5 habitaciones en Dusseldorf, Alemania
Casa 5 habitaciones
Dusseldorf, Alemania
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 151 m²
Número de plantas 2
Full description: central gas heating5 rooms2 bathrooms1 parking placehouse area 151 m2plot …
$807,453
Dejar una solicitud
Agencia
Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Villa en Dusseldorf, Alemania
Villa
Dusseldorf, Alemania
Área 373 m²
Número de plantas 4
Full description: 40545 Düsseldorf (Oberkassel) urban modern villa currently rented Annual i…
$4,15M
Dejar una solicitud
Agencia
Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Dúplex 4 habitaciones en Dusseldorf, Alemania
Dúplex 4 habitaciones
Dusseldorf, Alemania
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 74 m²
Número de plantas 2
Full description: Half of the house on  plot of land 470 m2.in a calm and quiet area of ​​Wi…
$871,352
Dejar una solicitud
Agencia
Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Casa 7 habitaciones en Dusseldorf, Alemania
Casa 7 habitaciones
Dusseldorf, Alemania
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 171 m²
Número de plantas 2
Full description:Nice house for your family 40489Düsseldorf/AngermundNext to the Heltorf cas…
$740,650
Dejar una solicitud
Agencia
Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe

