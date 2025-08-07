Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas con garaje en Venta en Alemania

Fráncfort del Meno
6
Renania del Norte-Westfalia
18
Hesse
17
Baja Sajonia
7
1 propiedad total found
Castillo 200 habitaciones en Klocksin, Alemania
Castillo 200 habitaciones
Klocksin, Alemania
Habitaciones 200
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 7 500 m²
Número de plantas 3
one of the great; best-preserved estate systems in the country; 8 of 10 born and 4.8 hectare…
$2,03M
