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Locales comerciales en venta en Wuppertal, Alemania

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casas de ingresos
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5 propiedades total found
Edificio rentable 371 m² en Wuppertal, Alemania
Edificio rentable 371 m²
Wuppertal, Alemania
Área 371 m²
Número de plantas 3
Descripción completa:Apartamento casa con excelente ubicación en la zona.cerca de la estació…
$488,039
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Agencia
Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
Propiedad comercial 480 m² en Wuppertal, Alemania
Propiedad comercial 480 m²
Wuppertal, Alemania
Área 480 m²
Número de plantas 4
La casa de apartamentos en Wuppertal es un objeto de inversión estable con flujo de alquiler…
$396,774
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Investment Property in 42105 Wuppertal, Germany en Wuppertal, Alemania
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Wuppertal, Alemania
Área 613 m²
Número de plantas 4
Edificio residencial generador de ingresos en venta en la vibrante ciudad de Wuppertal, Rena…
$633,161
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Edificio rentable 656 m² en Wuppertal, Alemania
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Wuppertal, Alemania
Área 656 m²
Número de plantas 4
Apartamento en venta en 42117 Wuppertal, construido en 1973 / renovado en 2020 con pisos de …
$925,540
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Edificio rentable 446 m² en Wuppertal, Alemania
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Wuppertal, Alemania
Área 446 m²
Número de plantas 4
Promoción de la granja en 42117 Wuppertal 1973 año carteles / 2020 renovado con hormigón de …
$969,942
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