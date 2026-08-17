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Locales comerciales en venta en Sajonia, Alemania

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8 propiedades total found
Propiedad comercial 3 200 m² en Niesky, Alemania
TOP TOP
Propiedad comercial 3 200 m²
Niesky, Alemania
Área 3 200 m²
- Lo siento. Sin intermediarios - Propiedad comercial en la frontera 59-900 (Zgorzelec/Görli…
$909,950
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Vendedor particular
Idiomas hablados
Deutsch, Polski
Care Property with Long-Term Returns – Invest in Boxberg (Saxony) en BoxbergOL Hamor, Alemania
Care Property with Long-Term Returns – Invest in Boxberg (Saxony)
BoxbergOL Hamor, Alemania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Número de plantas 2
🔹 Instalación de cuidado establecida con 56 unidades – 51 apartamentos individuales, 5 apart…
Precio en demanda
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Propiedad comercial 5 000 m² en NeukirchLausitz, Alemania
Propiedad comercial 5 000 m²
NeukirchLausitz, Alemania
Área 5 000 m²
Edificio comercial en venta, situado en el corazón de la comuna de Neukirch (Upper Luzica) -…
$1,42M
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Agencia
ESTATE-SERVICE24
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
Propiedad comercial 2 480 m² en Leipzig, Alemania
Propiedad comercial 2 480 m²
Leipzig, Alemania
Área 2 480 m²
$3,52M
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Propiedad comercial 4 334 m² en Auerbach, Alemania
Propiedad comercial 4 334 m²
Auerbach, Alemania
Área 4 334 m²
Ingresos por alquiler por año: 108 589 € Ingresos por mes: 9 049 € Terreno: 4334 m2 Año de c…
$2,39M
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Propiedad comercial 5 350 m² en Torgau, Alemania
Propiedad comercial 5 350 m²
Torgau, Alemania
Área 5 350 m²
$26,39M
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TekceTekce
Propiedad comercial 1 674 m² en Leipzig, Alemania
Propiedad comercial 1 674 m²
Leipzig, Alemania
Área 1 674 m²
Rental income per year: 197,000 €Income per month: 16 417 €Land: 9895 sq. M. mYear Built: 18…
$10,45M
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Hotel 34 m² en Uhyst Spree Delni Wujezd, Alemania
Hotel 34 m²
Uhyst Spree Delni Wujezd, Alemania
Área 34 m²
Apartamentos en una residencia de cinco plantas en el pueblo de Uist (a una hora en coche de…
$199,035
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