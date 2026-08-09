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Locales comerciales en venta en Sajonia-Anhalt, Alemania

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hoteles
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16 propiedades total found
Tienda 1 990 m² en Sajonia-Anhalt, Alemania
Tienda 1 990 m²
Sajonia-Anhalt, Alemania
Área 1 990 m²
Superficie: 7504 m2Año de construcción: 2007Plazas de aparcamiento: 95Superficie total de al…
$1,39M
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Propiedad comercial 1 050 m² en Sajonia-Anhalt, Alemania
Propiedad comercial 1 050 m²
Sajonia-Anhalt, Alemania
Área 1 050 m²
Avtoservis-Estación de mantenimiento técnico de coches.ATU es una empresa que ofrece piezas …
$1,11M
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De inversiones 1 450 m² en Dessau, Alemania
De inversiones 1 450 m²
Dessau, Alemania
Área 1 450 m²
Número de plantas 4
Centro médico de 4 plantas con oficinas médicas ( urología, ENT, gastroenterólogo, fisiotera…
$4,73M
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Agencia
ESTATE-SERVICE24
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch
TekceTekce
Propiedad comercial 2 034 m² en Magdeburgo, Alemania
Propiedad comercial 2 034 m²
Magdeburgo, Alemania
Área 2 034 m²
$3,63M
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Hotel 26 m² en Merseburgo, Alemania
Hotel 26 m²
Merseburgo, Alemania
Área 26 m²
Hotel habitaciones en un castillo en el estado federal de Sajonia-Anhalt, la ciudad de Shkop…
$152,478
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Hotel 31 m² en Erxleben, Alemania
Hotel 31 m²
Erxleben, Alemania
Área 31 m²
Apartamentos en el castillo de Bartensleben, construido a mediados del siglo XVIII en estilo…
$244,931
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Hotel 19 m² en Flechtingen, Alemania
Hotel 19 m²
Flechtingen, Alemania
Área 19 m²
Apartamentos en el castillo en el agua, situado en un complejo climático en la comuna de Fle…
$133,945
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Propiedad comercial 13 975 m² en Hecklingen, Alemania
Propiedad comercial 13 975 m²
Hecklingen, Alemania
Área 13 975 m²
Income from rent per year: 2 801 578 € Income per month: 233 465 € Land: 11461 sq. M. mYear …
$50,48M
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De inversiones 1 450 m² en Dessau, Alemania
De inversiones 1 450 m²
Dessau, Alemania
Área 1 450 m²
Número de plantas 4
Centro médico de 4 plantas con oficinas médicas (urología, ENT, gastroenterólogo, fisioterap…
$4,76M
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Propiedad comercial 1 000 m² en Hecklingen, Alemania
Propiedad comercial 1 000 m²
Hecklingen, Alemania
Área 1 000 m²
Ingresos por alquiler por año: 101 980 € Ingresos por mes: 8 498 € Terreno: 12943 sq. m Año …
$1,85M
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Propiedad comercial 7 059 m² en Magdeburgo, Alemania
Propiedad comercial 7 059 m²
Magdeburgo, Alemania
Área 7 059 m²
Terreno: 36246 sq. M. mS costo de euros / m2: 1 169 €
$9,07M
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Hotel en Hohenmolsen, Alemania
Hotel
Hohenmolsen, Alemania
Apartamentos en un castillo en un parque en Hohenmölsen, que es popular como un lugar para u…
$139,429
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Propiedad comercial 1 043 m² en Hecklingen, Alemania
Propiedad comercial 1 043 m²
Hecklingen, Alemania
Área 1 043 m²
Ingresos por alquiler por año: 118 902 € Ingresos por mes: 9 909 € Terreno: 4795 m2 Año de c…
$2,25M
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Propiedad comercial 900 m² en Brettin, Alemania
Propiedad comercial 900 m²
Brettin, Alemania
Área 900 m²
$2,53M
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Propiedad comercial 3 000 m² en Hecklingen, Alemania
Propiedad comercial 3 000 m²
Hecklingen, Alemania
Área 3 000 m²
$978,716
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Propiedad comercial 1 684 m² en Hecklingen, Alemania
Propiedad comercial 1 684 m²
Hecklingen, Alemania
Área 1 684 m²
$659,808
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