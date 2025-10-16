Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Locales comerciales en venta en Krefeld, Alemania

3 propiedades total found
Propiedad comercial 3 500 m² en Krefeld, Alemania
Propiedad comercial 3 500 m²
Krefeld, Alemania
Área 3 500 m²
$11,66M
Edificio rentable 221 m² en Krefeld, Alemania
Edificio rentable 221 m²
Krefeld, Alemania
Área 221 m²
Número de plantas 3
Apartamento en venta, excelentemente situado en el centro de la ciudad de Krefeld.La casa fu…
$424,646
Edificio rentable 214 m² en Krefeld, Alemania
Edificio rentable 214 m²
Krefeld, Alemania
Área 214 m²
Número de plantas 3
Edificio de apartamentos en Alemania, en el centro de KrefeldUn edificio de apartamentos en …
$287,943
