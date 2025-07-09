Piso en edificio nuevo Aziatskie sady

Complejo AZIAT SADY, ciudad de Batumi ( Georgia ), Fin de la construcción en diciembre de 2023. Puesta en marcha – julio de 2024. Complejo residencial multifuncional de 15 pisos 70 metros del mar Empresa de gestión: "River Rock Hotels & Resorts" Complejo residencial ( Es posible la residencia permanente. Las mascotas pueden quedarse ) Calefacción de gas Estacionamiento subterráneo Áreas comerciales Apartamentos residenciales Infraestructura: Centro de entretenimiento; Zona de oración; Cine 9D; Terraza amueblada con piscina; Supermercado; Patio con el concepto de "Jardines asiáticos". Metrage: de 29,12 m2 a 63,47 m2 Altura del techo 2.90m Número de ascensores - 4 Apartamento de retiro. Plazo hasta diciembre de 2024 La reparación del apartamento « llave en mano » 600 $ / m2 incluye no solo trabajos de acabado y materiales dentro del apartamento, sino también muebles, electrodomésticos, fontanería, etc. accesorios para el hogar.