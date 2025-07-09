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Piso en edificio nuevo Aziatskie sady

Batumi, Georgia
de
$34,000
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7
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ID: 3686
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 29/6/26

Localización

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  • País
    Georgia
  • Región / estado
    Ayara
  • Ciudad
    Batumi

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de confort
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2024
  • Número de plantas
    Número de plantas
    15

Sobre el complejo

Complejo AZIAT SADY, ciudad de Batumi ( Georgia ),  Fin de la construcción en diciembre de 2023. Puesta en marcha – julio de 2024. Complejo residencial multifuncional de 15 pisos 70 metros del mar Empresa de gestión: "River Rock Hotels & Resorts" Complejo residencial ( Es posible la residencia permanente. Las mascotas pueden quedarse ) Calefacción de gas Estacionamiento subterráneo Áreas comerciales Apartamentos residenciales Infraestructura: Centro de entretenimiento; Zona de oración; Cine 9D; Terraza amueblada con piscina; Supermercado; Patio con el concepto de "Jardines asiáticos". Metrage: de 29,12 m2 a 63,47 m2 Altura del techo 2.90m Número de ascensores - 4 Apartamento de retiro. Plazo hasta diciembre de 2024 La reparación del apartamento « llave en mano » 600 $ / m2 incluye no solo trabajos de acabado y materiales dentro del apartamento, sino también muebles, electrodomésticos, fontanería, etc. accesorios para el hogar.

 

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 35.0
Precio por m², USD 1,150
Precio del apartamento, USD 40,250

Localización en el mapa

Batumi, Georgia
Educación

Reseña en vídeo de edificio de apartamentos Aziatskie sady

Видеопрезентация комплекса Азиатские сады

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