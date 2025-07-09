Piso en edificio nuevo Aziatskie sady

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Complejo AZIAT SADY, ciudad de Batumi ( Georgia ),
Fin de la construcción en diciembre de 2023.
Puesta en marcha – julio de 2024.
Complejo residencial multifuncional de 15 pisos
70 metros del mar
Empresa de gestión: "River Rock Hotels & Resorts"
Complejo residencial ( Es posible la residencia permanente. Las mascotas pueden quedarse )
Calefacción de gas
Estacionamiento subterráneo
Áreas comerciales
Apartamentos residenciales
Infraestructura: Centro de entretenimiento; Zona de oración; Cine 9D; Terraza amueblada con piscina; Supermercado; Patio con el concepto de "Jardines asiáticos".
Metrage: de 29,12 m2 a 63,47 m2
Altura del techo 2.90m
Número de ascensores - 4
Apartamento de retiro.
Plazo hasta diciembre de 2024
La reparación del apartamento « llave en mano » 600 $ / m2 incluye no solo trabajos de acabado y materiales dentro del apartamento, sino también muebles, electrodomésticos, fontanería, etc. accesorios para el hogar.