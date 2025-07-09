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Complejo residencial Trussardi Residences, Mira Verde

Tabakhmela-Shavnabada Road, Georgia
de
$195,000
de
$4,000/m²
;
2
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ID: 39777
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 11/8/26

Localización

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  • Dirección
    Tabakhmela Shavnabada Road

Sobre el complejo

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Un nuevo estándar de vida de origen italiano en Georgia

Una dirección residencial refinada que trae estilo de vida milanés contemporáneo a la primera comunidad de Georgia, planificada por maestros. Trussardi Residencias, Mira Verde ofrece estudios totalmente amueblados y apartamentos de 1 a 2 dormitorios, con piezas interiores de fabricación italiana de Trussardi Casa, productos blancos integrados, electrodomésticos de cocina premium y utensilios de cocina completos, todo el movimiento listo desde el primer día.

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2029
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    5

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota
Propiedades en este complejo
Tipo de vivienda %title_rod%
Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Estudio
Área, m² 38.0
Precio por m², USD 5,131
Precio del apartamento, USD 194,968

Localización en el mapa

Tabakhmela-Shavnabada Road, Georgia
Transporte
Ocio

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Complejo residencial Trussardi Residences, Mira Verde
Tabakhmela-Shavnabada Road, Georgia
de
$195,000
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