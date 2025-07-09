Complejo residencial Trussardi Residences, Mira Verde

Un nuevo estándar de vida de origen italiano en Georgia
Una dirección residencial refinada que trae estilo de vida milanés contemporáneo a la primera comunidad de Georgia, planificada por maestros. Trussardi Residencias, Mira Verde ofrece estudios totalmente amueblados y apartamentos de 1 a 2 dormitorios, con piezas interiores de fabricación italiana de Trussardi Casa, productos blancos integrados, electrodomésticos de cocina premium y utensilios de cocina completos, todo el movimiento listo desde el primer día.