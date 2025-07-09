  1. Realting.com
Complejo residencial Krtsanisi Reserve Villas

, Georgia
Precio en demanda
Pago con criptomoneda
;
23
ID: 33096
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 23/12/25

Localización

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2029
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Krishnanisi El parque junto al río Kura ofrece a los residentes y visitantes una rara oportunidad para experimentar la tranquilidad de la naturaleza intacta, mientras permanece conectado a la comodidad de la vida urbana moderna. El impresionante paisaje en el bosque inundado preservado crea un escenario ideal para una vida tranquila y lujosa.

La visión para el Parque Krtsanisi abarca tanto la conservación como la comunidad, reconociendo que la protección más efectiva proviene de personas que entienden y valoran los sistemas naturales. Los residentes se presentan a la naturaleza notable de Georgia mientras disfrutan de servicios de primera clase. El dinámico entorno fluvial crea un sentido inigualable de flujo a lo largo del desarrollo, ofreciendo a los residentes acceso continuo a la recreación basada en el agua y los efectos enfriadores y calmantes de la presencia del río.

Development Highlights:

  • Superficie total: 590 Hectáreas de excelencia planificada.

  • Waterfront: 10 kilómetros de paseo marítimo prístino.

  • Espacio Verde: 310 Hectáreas de naturaleza abierta y parques.

  • Infraestructura Social: Escuelas de élite, clínicas de clase mundial, instalaciones deportivas profesionales y seguridad.

  • Luxury Living: Hoteles Premium, residencias de marca, tiendas de diseño y restaurantes de firmas & bares.

  • Arts & Culture: Dedicated entertainment districts and spa & wellness retreats.

  • Lujosa casa adosada multifamiliar, villas y apartamentos.

Tbilisi Waterfront es donde los puentes de la ciudad simbolizan más que el paso, representan unidad y continuidad. Aquí, la tradición inspira la innovación, y cada espacio refleja la calidez de la hospitalidad georgiana.

Diseños disponibles (Renovados):

  • 3 dormitorios Villa: 2 Historias Silencio 293 m2 - precio por solicitud

  • 3 dormitorios Villa: 2 Historias Ø 307 m2 - precio por solicitud

  • 4 dormitorios Villa: 2 Historias Silencio 345 m2 - precio por solicitud

  • 4 dormitorios Villa: 2 Historias Silencio 367 m2 - precio por solicitud

  • 6 dormitorios Villa: 2 Historias Ø 595 m2 - precio por solicitud

  • 6 dormitorios Villa: 2 Historias Ø 596 m2 - precio por solicitud

Situado en la Reserva Managed Ponichala, el proyecto ofrece acceso directo a un punto caliente único de biodiversidad. Este ecosistema forestal preservado garantiza que sus vistas permanezcan verde esmeralda y su aire permanece prístino, proporcionando un buffer natural permanente entre su hogar y el bullicio de la ciudad.

Localización en el mapa

, Georgia

Complejo residencial Krtsanisi Reserve Villas
, Georgia
Precio en demanda
