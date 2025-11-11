Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas cerca del club de golf en Venta en Georgia

Tiflis
50
Batumi
40
Ayara
257
Chakvi
11
Villa 4 habitaciones en , Georgia
Villa 4 habitaciones
, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 195 m²
Número de plantas 2
Welcome to a unique gated eco-community of 14 luxurious premium-class villas, located in the…
$400,000
Adosado Adosado 5 habitaciones en Kisiskhevi, Georgia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Kisiskhevi, Georgia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 286 m²
Número de plantas 3
A premium-class gated residential complex that combines comfort, sustainability, and a profi…
$330,000
Villa 4 habitaciones en Kisiskhevi, Georgia
Villa 4 habitaciones
Kisiskhevi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 209 m²
Número de plantas 1
A premium wine and tourism project founded in 2008 by a German entrepreneur in the heart of …
$400,000
