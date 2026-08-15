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Casas en Venta en Batumi, Georgia

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Villa 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Villa 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 7/2
Le ayudaremos a comprar una propiedad segura y rentable cerca del mar en Batumi.Ayudaremos c…
$156,000
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Villa 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Villa 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 148 m²
Número de plantas 2
En venta: Casa adosada de dos plantas en el complejo Polo Signature en Batumi, 148 m² En …
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 148 m²
Número de plantas 2
En venta: Casa adosada de dos plantas en el complejo Polo Signature en Batumi, 148 m² En …
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Casa de campo 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Casa de campo 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 148 m²
Número de plantas 2
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Villa 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Villa 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 148 m²
Número de plantas 2
En venta: Casa adosada de dos plantas en el complejo Polo Signature en Batumi, 148 m² En …
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Casa de campo 4 habitaciones en Batumi, Georgia
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Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
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Área 148 m²
Número de plantas 2
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TekceTekce
Adosado Adosado 6 habitaciones en Batumi, Georgia
Adosado Adosado 6 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 238 m²
Royal Residence Botanico es una casa adosada premium con su propio patio cerca del mar.300 m…
$262,460
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Batumi, Georgia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Comfort Houses es uno de los complejos residenciales más grandes de Batumi con una superfici…
$133,200
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Batumi, Georgia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 168 m²
Comfort Houses es uno de los complejos residenciales más grandes de Batumi con una superfici…
$202,068
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 177 m²
Grand Botanico Residence es un complejo de casas adosadas premium en una de las zonas suburb…
$190,000
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Batumi, Georgia
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Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
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Área 130 m²
Comfort Houses es uno de los complejos residenciales más grandes de Batumi con una superfici…
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Villa 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Villa 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
El proyecto Batumi Belvedere Villas está concebido como algo completamente nuevo.Confort urb…
$180,000
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Villa 3 habitaciones en Batumi, Georgia
Villa 3 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Cozy cabaña pueblo Sunney Cottage.Un gran lugar para aquellos que aprecian la comodidad y la…
$219,784
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Villa 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Villa 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
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Área 152 m²
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 225 m²
| 4. Hidden terrace for relaxation.   High-quality turnkey repair. Rehau windows, moisture-r…
$215,000
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
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Área 168 m²
La Villa — a new project that includes multifunctional premium residential villas.   Our goa…
$176,715
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Villa 3 habitaciones en Batumi, Georgia
Villa 3 habitaciones
Batumi, Georgia
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Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 159 m²
The Riverside Home townhouse complex is located in Kapreshumi, a picturesque corner of Georg…
$125,000
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 138 m²
Secret Garden es un moderno complejo residencial en el distrito central de Batumi, que ofrec…
$131,100
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Casa 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Casa 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
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Área 118 m²
Número de plantas 3
Se vende acogedora casa adosada en el moderno complejo Polo Villas, ubicado en la zona del A…
$249,000
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Batumi, Georgia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 189 m²
Número de plantas 2
Se vende casa adosada de dos plantas en el complejo Polo Signature en Batumi, con una superf…
Precio en demanda
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Casa en Batumi, Georgia
Casa
Batumi, Georgia
Área 300 m²
Nueva villa espaciosa en venta en un complejo cerrado en Gonio 🌊🏡📍 Ubicación: Gonio (complej…
$280,000
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Adosado Adosado en Batumi, Georgia
Adosado Adosado
Batumi, Georgia
Experiencia de prestigio vivir en Batumi con Comfort Houses, un nuevo proyecto residencial q…
$165,600
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Casa 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Casa 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 119 m²
Número de plantas 3
For sale three-storey townhouse Polo Villas with an area of 119 m². The house has three bedr…
$248,000
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Adosado Adosado en Batumi, Georgia
Adosado Adosado
Batumi, Georgia
$144,300
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Casa 5 habitaciones en Batumi, Georgia
Casa 5 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 5
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Número de plantas 2
🔥 Venta urgente de una casa junto al mar en Mahinjauri! 🔥A sólo 600 metros de la playa - el …
$160,000
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Adosado Adosado en Batumi, Georgia
Adosado Adosado
Batumi, Georgia
$230,400
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Villa 3 habitaciones en Batumi, Georgia
Villa 3 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 148 m²
Número de plantas 2
Invertir provechosamente: Su libertad es nuestra realidad: 0% de impuesto y comodidad sin vi…
$267,490
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Casa en Batumi, Georgia
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Batumi, Georgia
Área 228 m²
Villa en venta en un complejo cerrado en Gonio, Batumi 🌊🏔️📍 Ubicación: Gonio (quiet sleeping…
$291,000
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Casa de campo en Batumi, Georgia
Casa de campo
Batumi, Georgia
Número de plantas 3
The first hotel of townhouses and villas in Western Georgia.A complex of elite townhouses an…
$322,124
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Villa en Batumi, Georgia
Villa
Batumi, Georgia
Comfort Houses by Batumi Villas es un moderno complejo adosado de 2 y 3 niveles en construcc…
$201,600
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Parámetros de las propiedades en Batumi, Georgia

con Jardín
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con Vista a la montaña
con Vistas al mar
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