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Casas en Venta en Ayara, Georgia

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Batumi
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284 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Villa 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 7/2
Le ayudaremos a comprar una propiedad segura y rentable cerca del mar en Batumi.Ayudaremos c…
$156,000
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Villa 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Villa 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 148 m²
Número de plantas 2
En venta: Casa adosada de dos plantas en el complejo Polo Signature en Batumi, 148 m² En …
Precio en demanda
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 148 m²
Número de plantas 2
En venta: Casa adosada de dos plantas en el complejo Polo Signature en Batumi, 148 m² En …
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Casa de campo 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Casa de campo 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 148 m²
Número de plantas 2
En venta: Casa adosada de dos plantas en el complejo Polo Signature en Batumi, 148 m² En …
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Casa de campo 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Casa de campo 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
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Área 148 m²
Número de plantas 2
En venta: Casa adosada de dos plantas en el complejo Polo Signature en Batumi, 148 m² En …
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Villa 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Villa 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 148 m²
Número de plantas 2
En venta: Casa adosada de dos plantas en el complejo Polo Signature en Batumi, 148 m² En …
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Adosado Adosado 6 habitaciones en Batumi, Georgia
Adosado Adosado 6 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 238 m²
Royal Residence Botanico es una casa adosada premium con su propio patio cerca del mar.300 m…
$262,460
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 177 m²
Grand Botanico Residence es un complejo de casas adosadas premium en una de las zonas suburb…
$190,000
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Batumi, Georgia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Comfort Houses es uno de los complejos residenciales más grandes de Batumi con una superfici…
$133,200
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Villa 3 habitaciones en Batumi, Georgia
Villa 3 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Cozy cabaña pueblo Sunney Cottage.Un gran lugar para aquellos que aprecian la comodidad y la…
$219,784
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Villa 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Villa 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
El proyecto Batumi Belvedere Villas está concebido como algo completamente nuevo.Confort urb…
$180,000
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Comfort Houses es uno de los complejos residenciales más grandes de Batumi con una superfici…
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Villa 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Villa 4 habitaciones
Batumi, Georgia
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Área 152 m²
El proyecto Batumi Belvedere Villas está concebido como algo completamente nuevo.Confort urb…
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Batumi, Georgia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 168 m²
Comfort Houses es uno de los complejos residenciales más grandes de Batumi con una superfici…
$202,068
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 168 m²
La Villa — a new project that includes multifunctional premium residential villas.   Our goa…
$176,715
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Villa 3 habitaciones en Batumi, Georgia
Villa 3 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 159 m²
The Riverside Home townhouse complex is located in Kapreshumi, a picturesque corner of Georg…
$125,000
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 138 m²
Secret Garden es un moderno complejo residencial en el distrito central de Batumi, que ofrec…
$131,100
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 225 m²
| 4. Hidden terrace for relaxation.   High-quality turnkey repair. Rehau windows, moisture-r…
$215,000
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Adosado Adosado en Batumi, Georgia
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Batumi, Georgia
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Adosado Adosado en Batumi, Georgia
Adosado Adosado
Batumi, Georgia
$144,300
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Casa de campo 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Casa de campo 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial de sólo 15 casas adosadas en la montaña con vistas panorámicas del Mar …
$249,390
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 148 m²
Número de plantas 2
En venta: Casa adosada de dos plantas en el complejo Polo Signature en Batumi, 148 m² En …
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Villa 3 habitaciones en Kobuleti, Georgia
Villa 3 habitaciones
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 117 m²
Número de plantas 2
Villa en venta en el pueblo de la casa de campo de Kobuleti Village, a sólo 100 metros del m…
$180,000
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Casa 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Casa 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Número de plantas 3
Se vende acogedora casa adosada en el moderno complejo Polo Villas, ubicado en la zona del A…
$249,000
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Casa de campo 6 habitaciones en Batumi, Georgia
Casa de campo 6 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 266 m²
Número de plantas 2
Amplia y luminosa casa de campo en venta en el suburbio de Batumi - Gonio (detrás de la fort…
$230,000
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Casa de campo 4 habitaciones en Buknari, Georgia
Casa de campo 4 habitaciones
Buknari, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Número de plantas 2
En venta es una casa de campo de 2 plantas unifamiliar en Buknari (cerca de Chakvi).📐 Cottag…
$188,000
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Casa 50 habitaciones en Batumi, Georgia
Casa 50 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 50
Área 1 100 m²
Número de plantas 3
🏨 Un nuevo hotel en venta en Kvariati - a solo 10 km de Batumi!🌊 180 m de la playa en el Mar…
$1,30M
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Casa en Chakvi, Georgia
Casa
Chakvi, Georgia
Área 220 m²
Amplia villa en venta en el pintoresco pueblo de Chakvi 🏡🌊📍 Ubicación: Chakvi (cerca del mar…
$120,000
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Villa 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Villa 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
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Área 174 m²
Número de plantas 3
Presentamos a su atención un complejo de villas de dos pisos, que son una versión premium de…
$737,700
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Casa en Batumi, Georgia
Casa
Batumi, Georgia
Área 378 m²
Número de plantas 4
Venta de una moderna casa de cuatro pisos en el centro de Gonio 🏠🌊📍 Ubicación: Gonio, centro…
$430,000
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Tipos de propiedades en Ayara

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Parámetros de las propiedades en Ayara, Georgia

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