  1. Realting.com
  2. Georgia
  3. Samtsje-Yavajeti
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Samtsje-Yavajeti, Georgia

Borjomi
4
Bakuriani
3
8 propiedades total found
Casa en Bakuriani, Georgia
Casa
Bakuriani, Georgia
Área 363 m²
Número de plantas 2
Dos hermosas propiedades (una parcela) se venden en la estación de esquí de Bakuriani, Georg…
$254,100
Casa 8 habitaciones en Borjomi, Georgia
Casa 8 habitaciones
Borjomi, Georgia
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 501 m²
Número de plantas 2
Se vende una casa con terreno en la margen izquierda del pintoresco río Kura; la calle princ…
$197,000
Casa de campo 3 habitaciones en Borjomi, Georgia
Casa de campo 3 habitaciones
Borjomi, Georgia
Habitaciones 3
Área 58 m²
Número de plantas 1
Una casa de tres habitaciones está en venta en Bakuriani, adyacente a los edificios 6 y 7 de…
$49,500
Casa de campo 1 habitación en Borjomi, Georgia
Casa de campo 1 habitación
Borjomi, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Número de plantas 1
Cottage for sale in Bakuriani, near the 6th and 7th passenger buildings Total - 3 rooms, 2 …
$51,700
Casa de campo 1 habitación en Akhaltsikhe, Georgia
Casa de campo 1 habitación
Akhaltsikhe, Georgia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Número de plantas 1
Casa en venta en Bakuriani, complejo de apartamentos adyacente a los edificios de pasajeros …
$49,500
Casa de campo 6 habitaciones en Bakuriani, Georgia
Casa de campo 6 habitaciones
Bakuriani, Georgia
Habitaciones 6
Área 127 m²
Número de plantas 2
Casa de campo de dos plantas en venta en Bakuriani Superficie: 127 m2 en estado de estruc…
$120,000
Estate Service 24Estate Service 24
Casa 8 habitaciones en 17, Georgia
Casa 8 habitaciones
17, Georgia
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
Número de plantas 1
Casa en venta en el centro de Bakuriani con una gran parcela!La casa está completamente list…
$105,000
Casa en Borjomi, Georgia
Casa
Borjomi, Georgia
Área 890 m²
Número de plantas 4
Una casa privada de 590 metros cuadrados con una parcela de 300 metros cuadrados está en ven…
$150,000
