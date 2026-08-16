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Casas en Venta en Mtsjeta-Mtianeti, Georgia

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12 propiedades total found
Casa 14 habitaciones en Mtsjeta-Mtianeti, Georgia
Casa 14 habitaciones
Mtsjeta-Mtianeti, Georgia
Habitaciones 14
Dormitorios 10
Área 1 062 m²
Número de plantas 4
$4,00M
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Integrated Real Estate Services
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Casa 7 habitaciones en Saguramo, Georgia
Casa 7 habitaciones
Saguramo, Georgia
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 400 m²
Número de plantas 2
2-storied 400 sq.m new-constructed private house for sale in Saguramo, located on a 500 sq.m…
$190,000
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Casa en Mtsjeta-Mtianeti, Georgia
Casa
Mtsjeta-Mtianeti, Georgia
Área 300 m²
There are 2 houses on one land, the land is divided, water and electricity are connected, th…
$250,000
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Casa 7 habitaciones en Tserovani, Georgia
Casa 7 habitaciones
Tserovani, Georgia
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 350 m²
Número de plantas 3
Una casa de campo está en venta en la región de Mtskheta, en Tserovani, una casa privada de …
$200,000
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Casa en Saguramo, Georgia
Casa
Saguramo, Georgia
Área 74 m²
Número de plantas 1
1-storied under construcion 74 sq.m. casa privada en venta en Saguramo, Akhalsopeli, situada…
$83,000
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Casa 10 habitaciones en Saguramo, Georgia
Casa 10 habitaciones
Saguramo, Georgia
Habitaciones 10
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 581 m²
Casa privada en alquiler en Saguramo1232 m2Casa 581 m25 dormitorios5 baño3 sala de estarcoci…
$1,10M
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LDV InvestLDV Invest
Casa 6 habitaciones en Saguramo, Georgia
Casa 6 habitaciones
Saguramo, Georgia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Número de plantas 2
2-storied 300 sq.m. casa privada en venta en Saguramo, situada en 2000 sq.m. tierra, 6 habit…
$380,000
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Casa 4 habitaciones en Stepantsminda, Georgia
Casa 4 habitaciones
Stepantsminda, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Número de plantas 1
Casa privada de 1 pisos en venta en la región de Kazbegi, Stepantsminda, situada en 331 metr…
$45,000
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Casa 6 habitaciones en Tserovani, Georgia
Casa 6 habitaciones
Tserovani, Georgia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
Número de plantas 2
Una casa de campo en venta en la región de Mtskheta, en Tserovani, una casa de 200 metros cu…
$250,000
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Casa 5 habitaciones en , Georgia
Casa 5 habitaciones
, Georgia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 3
$680,000
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Casa 4 habitaciones en Saguramo, Georgia
Casa 4 habitaciones
Saguramo, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 1
00995557100075ventasaguramo verde marco villas230 m23 dormitorios2 baños220 000 dólares74131
$220,000
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Villa 8 habitaciones en , Georgia
Villa 8 habitaciones
, Georgia
Habitaciones 8
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 249 m²
Número de plantas 3
Villa for sale in Mukhatskaro, Lisi view York Towers complex. The villa is close to the Lisi…
$430,000
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Parámetros de las propiedades en Mtsjeta-Mtianeti, Georgia

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