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Casas en Venta en Chakvi, Georgia

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15 propiedades total found
Casa en Chakvi, Georgia
Casa
Chakvi, Georgia
Área 280 m²
Amplia casa en venta con vistas panorámicas en Chakvi 🏡🌊🏔️📍 Ubicación: Chakvi, pueblo de Sak…
$243,000
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Casa en Chakvi, Georgia
Casa
Chakvi, Georgia
Área 220 m²
Amplia villa en venta en el pintoresco pueblo de Chakvi 🏡🌊📍 Ubicación: Chakvi (cerca del mar…
$120,000
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FA real estate
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Villa 11 habitaciones en Chakvi, Georgia
Villa 11 habitaciones
Chakvi, Georgia
Habitaciones 11
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Número de plantas 2
Villa independiente de dos plantas en Chakvi para la venta bajo la llave 🔑 Cerca de Dreamlan…
$850,000
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FA real estate
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Villa en Chakvi, Georgia
Villa
Chakvi, Georgia
Dormitorios 4
Villa Park Fantastic 4 bed villas for sale in Chakvi village 30 min away from Batumi. By mo…
Precio en demanda
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Аталанта
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Villa en Chakvi, Georgia
Villa
Chakvi, Georgia
Área 370 m²
Villa adosada Premium en venta en Chakvi 🌊🏔️📍 Ubicación: Chakvi (una zona tranquila con exce…
$970,000
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FA real estate
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Casa en Chakvi, Georgia
Casa
Chakvi, Georgia
Área 150 m²
Número de plantas 2
Sedasia estilo vila en Zakrыtom complexe pervo líneas mar en Chaqui 🌊🏡📍 Ubicación: Chakki (l…
$345,000
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FA real estate
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Casa 4 habitaciones en Chakvi, Georgia
Casa 4 habitaciones
Chakvi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Número de plantas 3
El único proyecto adosado completado en la primera costa de Chakvi. El complejo se encuentra…
$200,000
VAT
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Zvezda
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Casa de campo 6 habitaciones en Chakvi, Georgia
Casa de campo 6 habitaciones
Chakvi, Georgia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 238 m²
Número de plantas 3
? Offers for investors! New project! Starting Prices ? Royal Residence Botanico is a new …
$190,000
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Casa 11 habitaciones en Batumi, Georgia
Casa 11 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 11
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 1 293 m²
Número de plantas 2
For sale is a complex of two residential buildings located on a plot of 1293 m2 of agricultu…
$500,000
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Villa 5 habitaciones en Chakvi, Georgia
Villa 5 habitaciones
Chakvi, Georgia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 309 m²
Número de plantas 2
CHAKVI VILLAS Construction location: Chakvi.  Between Makhinjauri and Kobuleti. 18 km from B…
$324,885
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Casa 6 habitaciones en Chakvi, Georgia
Casa 6 habitaciones
Chakvi, Georgia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Número de plantas 2
A ready -made new house with a upper terrace and its own territory for relaxation is sold. E…
$300,000
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Villa 3 habitaciones en Chakvi, Georgia
Villa 3 habitaciones
Chakvi, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 280 m²
Número de plantas 2
We present to you luxury villas in Chakvi on the Black Sea coast! The construction site of t…
$300,000
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Atlas property
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Casa 3 habitaciones en Chakvi, Georgia
Casa 3 habitaciones
Chakvi, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 145 m²
Número de plantas 2
Nueva villa de dos plantas con una superficie de 145,4 m2. 250 metros del mar. La altura del…
$360,000
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Casa 5 habitaciones en Chakvi, Georgia
Casa 5 habitaciones
Chakvi, Georgia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 175 m²
Número de plantas 2
Exact Address: Batumi suburb, Chakvi, 2 Abashidze Street (Grand Botanico Residence)? Casas a…
$230,000
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Villa 4 habitaciones en Chakvi, Georgia
Villa 4 habitaciones
Chakvi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 271 m²
Número de plantas 2
We present to you luxury villas in Chakvi on the Black Sea coast! The construction site of t…
$300,000
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Atlas property
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