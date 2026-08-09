Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Georgia
  3. Kobuleti
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Kobuleti, Georgia

;
Casa Borrar
Eliminar
14 propiedades total found
Casa 7 habitaciones en Kobuleti, Georgia
Casa 7 habitaciones
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 340 m²
Número de plantas 3
Una casa está en venta en Kobuleti con 5 dormitorios, 2 salones, una cocina, y un comedor. L…
$250,000
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Kobuleti, Georgia
Casa 3 habitaciones
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 117 m²
Número de plantas 2
Se vende totalmente equipada con muebles y todo lo necesario casa de campo en Kobuleti. Dos…
$177,500
Dejar una solicitud
Casa en Kobuleti, Georgia
Casa
Kobuleti, Georgia
Área 360 m²
Amplia casa en venta con una gran parcela de jardín en Kobuleti 🏡🌳📍 Ubicación: Kobuleti, zon…
$90,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
FA real estate
Idiomas hablados
English, Русский
TekceTekce
Casa en Kobuleti, Georgia
Casa
Kobuleti, Georgia
Área 278 m²
Número de plantas 2
En una ubicación popular en la ciudad balneario de Kobuleti, a 100 metros del mar y el paseo…
$200,000
Dejar una solicitud
Casa en Kobuleti, Georgia
Casa
Kobuleti, Georgia
Área 200 m²
Número de plantas 2
En la ciudad balneario de Kobuleti, en su parte central, no lejos del mar y el paseo urbano,…
$200,000
Dejar una solicitud
Casa 8 habitaciones en Kobuleti, Georgia
Casa 8 habitaciones
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 8
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 1
Área 400 m²
Número de plantas 2
En una ubicación privilegiada en Kobuleti, en la zona del New Boulevard, una casa privada co…
$175,000
Dejar una solicitud
Casa en Kobuleti, Georgia
Casa
Kobuleti, Georgia
Área 210 m²
Distancia al mar200 mLa venta es una casa privada unifamiliar, reformada y amueblada - entra…
$230,000
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Kobuleti, Georgia
Villa 6 habitaciones
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 163 m²
Número de plantas 3
Villa for sale in the cottage village Kobuleti Village, just 100 meters from the sea and the…
$249,000
Dejar una solicitud
Casa 11 habitaciones en Kobuleti, Georgia
Casa 11 habitaciones
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 11
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 350 m²
Número de plantas 2
In the region of Georgia, in Adjara, Kobuleti, in the best location of the city, 200 meters …
$200,000
Dejar una solicitud
Casa de campo 3 habitaciones en Kobuleti, Georgia
Casa de campo 3 habitaciones
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 150 m²
Número de plantas 2
Venta casa 150 metros cuadrados y una casa separada 100 metros cuadrados en el patio.La supe…
$183,000
Dejar una solicitud
Villa 3 habitaciones en Kobuleti, Georgia
Villa 3 habitaciones
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 117 m²
Número de plantas 2
Villa en venta en el pueblo de la casa de campo de Kobuleti Village, a sólo 100 metros del m…
$180,000
Dejar una solicitud
Casa en Kobuleti, Georgia
Casa
Kobuleti, Georgia
Área 315 m²
Amplia casa en venta en una acogedora zona de Kobuleti 🏡🌊📍 Ubicación: Kobuleti, Tamar Mepe S…
$350,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
FA real estate
Idiomas hablados
English, Русский
Adosado Adosado 6 habitaciones en Kobuleti, Georgia
Adosado Adosado 6 habitaciones
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 238 m²
Número de plantas 2
Royal Residence Botanico es una propiedad de inversión de élite en el resort de Chakvi, que …
$205,000
Dejar una solicitud
Casa en Kobuleti, Georgia
Casa
Kobuleti, Georgia
Área 150 m²
Número de plantas 2
Distance to sea 50 m In Kobuleti, a detached private two-story house is for sale, in close…
$250,000
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir