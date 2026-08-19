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Casas en Venta en Kajetia, Georgia

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10 propiedades total found
Villa 3 habitaciones en , Georgia
Premium Premium
Villa 3 habitaciones
, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Número de plantas 2
$397,287
VAT
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Villa 3 habitaciones en , Georgia
Premium Premium
Villa 3 habitaciones
, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 208 m²
Número de plantas 1
$385,000
VAT
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Casa de campo 2 habitaciones en , Georgia
Premium Premium
Casa de campo 2 habitaciones
, Georgia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Número de plantas 1
$230,000
VAT
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa 3 habitaciones en , Georgia
TOP TOP
Villa 3 habitaciones
, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 208 m²
Número de plantas 1
Schuchmann Bodegas Château Villas & SPA es una estación de vino con 120 ha viñedos, bodega, …
Precio en demanda
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Desarrollador
Schuhmann Real Estate
Idiomas hablados
English
Casa de campo 2 habitaciones en Telavi, Georgia
TOP TOP
Casa de campo 2 habitaciones
Telavi, Georgia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Número de plantas 1
ActividadPresupuesto medio en GELComentarioHotel Tbilisi1 habitación 70 USD5 habitaciones gr…
$230,000
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Schuhmann Real Estate
Idiomas hablados
English
Villa 3 habitaciones en , Georgia
Villa 3 habitaciones
, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Número de plantas 2
Nueva tendencia del Agriturismo.Una inversión inteligente y sostenible que trae placer a ust…
$345,000
VAT
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Schuhmann Real Estate
Idiomas hablados
English
TekceTekce
Villa 4 habitaciones en Kisiskhevi, Georgia
Villa 4 habitaciones
Kisiskhevi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 209 m²
Número de plantas 1
Un proyecto de vino y turismo premium fundado en 2008 por un empresario alemán en el corazón…
$400,000
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Kisiskhevi, Georgia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Kisiskhevi, Georgia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 286 m²
Número de plantas 3
Un complejo residencial cerrado de primera clase que combina comodidad, sostenibilidad y una…
$330,000
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Casa 4 habitaciones en Kajetia, Georgia
Casa 4 habitaciones
Kajetia, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
$585,000
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Agencia
Integrated Real Estate Services
Idiomas hablados
English, Русский
Villa 4 habitaciones en , Georgia
Villa 4 habitaciones
, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 195 m²
Número de plantas 2
Bienvenido a una única ecocomunidad cerrada de 14 lujosas villas de primera clase, situada e…
$400,000
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Parámetros de las propiedades en Kajetia, Georgia

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
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