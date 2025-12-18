  1. Realting.com
  2. Egipto
  3. Al Hadaba
  4. Casa club Hurghada

Casa club Hurghada

Al Hadaba, Egipto
Precio en demanda
Pago con criptomoneda
;
Casa club Hurghada
1
Dejar una solicitud
ID: 33077
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 18/12/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Egipto
  • Región / estado
    Mar Rojo
  • Ciudad
    Al Hadaba

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Panel
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    5

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English

Holidays Park Resort es un importante desarrollo residencial que redefine la costa de lujo que vive en la costa del Mar Rojo de Hurghada. Amplio 54.000 m2 con sólo un 20% de superficie construida, el proyecto combina espacio, elegancia y comodidad dentro de un ambiente de resort sereno.

Esta exclusiva comunidad combina arquitectura moderna, amplios jardines ajardinados y el mayor complejo residencial de piscinas en el Mar Rojo, ofreciendo a los residentes un estilo de vida excepcional de ocio, privacidad y sofisticación. Si usted está buscando una casa de vacaciones, residencia permanente o inversión de alta rentabilidad, Holidays Park Resort ofrece el equilibrio perfecto de lujo y valor a largo plazo.

Localización en el mapa

Al Hadaba, Egipto
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Está viendo
Casa club Hurghada
Al Hadaba, Egipto
Precio en demanda
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
No se encontraron complejos en Egipto similares. Utilizar la búsqueda avanzada
Realting.com
Ir