Casa club Hurghada

Holidays Park Resort es un importante desarrollo residencial que redefine la costa de lujo que vive en la costa del Mar Rojo de Hurghada. Amplio 54.000 m2 con sólo un 20% de superficie construida, el proyecto combina espacio, elegancia y comodidad dentro de un ambiente de resort sereno.

Esta exclusiva comunidad combina arquitectura moderna, amplios jardines ajardinados y el mayor complejo residencial de piscinas en el Mar Rojo, ofreciendo a los residentes un estilo de vida excepcional de ocio, privacidad y sofisticación. Si usted está buscando una casa de vacaciones, residencia permanente o inversión de alta rentabilidad, Holidays Park Resort ofrece el equilibrio perfecto de lujo y valor a largo plazo.