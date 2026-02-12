  1. Realting.com
  2. Egipto
  3. Piso en edificio nuevo Soulferyo – Sahl Hasheesh

Piso en edificio nuevo Soulferyo – Sahl Hasheesh

Mar Rojo, Egipto
Precio en demanda
Pago con criptomoneda
;
10 1
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
ID: 33336
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 12/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Egipto
  • Región / estado
    Mar Rojo

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Panel
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English

Soulferyo – Sahl Hasheesh es un proyecto residencial de lujo de baja densidad situado estratégicamente en uno de los lugares más buscados en Sahl Hasheesh, con vistas directas al campo de golf y a sólo 5 minutos de Old Town.

Situado en 53.000 m2 con solo 250 unidades exclusivas, el proyecto garantiza privacidad, espacio y valor a largo plazo. La mezcla de unidades varía de 1 a 4 dormitorios, incluyendo elegantes casas adosadas, que atienden tanto a usuarios finales como a inversores.

Los residentes disfrutan de un estilo de vida hotelero con múltiples características de agua de firma, acceso privado a la playa, instalaciones para clubes, comedor en la azotea y infraestructura centrada en el bienestar, proporcionando una verdadera experiencia de vida en resort.

Desde una perspectiva de inversión, Soulferyo destaca con un fuerte progreso en la construcción, una construcción de pleno desarrollo y una clara condición jurídica bajo una sola entidad jurídica, garantizando la confianza y la seguridad.

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 3 habitaciones
Área, m² 179.0
Precio por m², USD 1,747
Precio del apartamento, USD 312,712

Localización en el mapa

Mar Rojo, Egipto
Alimentación

Reseña en vídeo de edificio de apartamentos Soulferyo – Sahl Hasheesh

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial Hurghada, Magawish Trivana
Hurgada, Egipto
de
$37,774
VAT
Complejo residencial Grand Rock Steps from the Beach – Al Mamsha, Hurghada
Hurgada, Egipto
de
$46,750
Complejo residencial Il Bayou, Sahl Hasheesh – The Perfect Blend of Relaxation and Adventure
Mar Rojo, Egipto
de
$90,220
Edificio de apartamentos One bedroom for sale, Hurghada, in Hurghada,
Hurgada, Egipto
de
$33,165
Complejo residencial Welcome to Storia Del Mare, Hurghada, Arabia
Hurgada, Egipto
de
$69,058
Está viendo
Piso en edificio nuevo Soulferyo – Sahl Hasheesh
Mar Rojo, Egipto
Precio en demanda
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud Mostrar contactos
Otros complejos
Complejo residencial Atlantis Where Modern Living Meets Coastal Luxury
Complejo residencial Atlantis Where Modern Living Meets Coastal Luxury
Complejo residencial Atlantis Where Modern Living Meets Coastal Luxury
Complejo residencial Atlantis Where Modern Living Meets Coastal Luxury
Complejo residencial Atlantis Where Modern Living Meets Coastal Luxury
Mostrar todo Complejo residencial Atlantis Where Modern Living Meets Coastal Luxury
Complejo residencial Atlantis Where Modern Living Meets Coastal Luxury
Al Hadaba, Egipto
de
$42,109
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Área 57 m²
1 objeto inmobiliario 1
Bienvenido a Atlantis: Donde Modern Living Conoce el Lujo CosteroDescubra Atlantis por Castello Development, una sofisticada comunidad residencial que abarca 41,500 m2 en el corazón de Hadaba. Diseñado para la elegancia, la comodidad y la comodidad, Atlantis ofrece la mezcla perfecta de dise…
Agencia
Homes Bay
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Homes Bay
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Français, Hungarian, Dutch
Complejo residencial Grand Rock Steps from the Beach – Al Mamsha, Hurghada
Complejo residencial Grand Rock Steps from the Beach – Al Mamsha, Hurghada
Complejo residencial Grand Rock Steps from the Beach – Al Mamsha, Hurghada
Complejo residencial Grand Rock Steps from the Beach – Al Mamsha, Hurghada
Complejo residencial Grand Rock Steps from the Beach – Al Mamsha, Hurghada
Mostrar todo Complejo residencial Grand Rock Steps from the Beach – Al Mamsha, Hurghada
Complejo residencial Grand Rock Steps from the Beach – Al Mamsha, Hurghada
Hurgada, Egipto
de
$46,750
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Área 80 m²
1 objeto inmobiliario 1
Grand Rock es una moderna comunidad residencial que abarca 6.000 m2, idealmente situada directamente en Mamsha, junto a Princesses Resort y a pocos pasos de la playa.Opciones de pago:Compra en efectivo con 10% de descuento15% DP hasta 18 meses20% DP hasta 24 meses30% DP hasta 36 mesesTasa de…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
80.0
88,534
Agencia
Homes Bay
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Homes Bay
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Français, Hungarian, Dutch
Complejo residencial La Vida – Boutique Living in Magawish, Hurghada
Complejo residencial La Vida – Boutique Living in Magawish, Hurghada
Complejo residencial La Vida – Boutique Living in Magawish, Hurghada
Complejo residencial La Vida – Boutique Living in Magawish, Hurghada
Complejo residencial La Vida – Boutique Living in Magawish, Hurghada
Mostrar todo Complejo residencial La Vida – Boutique Living in Magawish, Hurghada
Complejo residencial La Vida – Boutique Living in Magawish, Hurghada
Hurgada, Egipto
de
$17,575
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 1
Área 38–50 m²
2 objetos inmobiliarios 2
La Vida – Boutique Vivir en Magawish, HurghadaLa Vida es una comunidad residencial boutique que abarca 800 m2 con sólo 47 unidades exclusivas, ofreciendo comodidad, privacidad y elegancia moderna en una ubicación privilegiada.Situado en Magawish, directamente frente al Hotel Rixos, el proyec…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
38.0 – 50.0
36,924 – 53,984
Agencia
Homes Bay
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Homes Bay
Idiomas hablados
English, Русский, Polski, Français, Hungarian, Dutch
Realting.com
Ir