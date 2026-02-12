Piso en edificio nuevo Soulferyo – Sahl Hasheesh

Soulferyo – Sahl Hasheesh es un proyecto residencial de lujo de baja densidad situado estratégicamente en uno de los lugares más buscados en Sahl Hasheesh, con vistas directas al campo de golf y a sólo 5 minutos de Old Town.

Situado en 53.000 m2 con solo 250 unidades exclusivas, el proyecto garantiza privacidad, espacio y valor a largo plazo. La mezcla de unidades varía de 1 a 4 dormitorios, incluyendo elegantes casas adosadas, que atienden tanto a usuarios finales como a inversores.

Los residentes disfrutan de un estilo de vida hotelero con múltiples características de agua de firma, acceso privado a la playa, instalaciones para clubes, comedor en la azotea y infraestructura centrada en el bienestar, proporcionando una verdadera experiencia de vida en resort.

Desde una perspectiva de inversión, Soulferyo destaca con un fuerte progreso en la construcción, una construcción de pleno desarrollo y una clara condición jurídica bajo una sola entidad jurídica, garantizando la confianza y la seguridad.